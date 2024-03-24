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穿名牌拿新款機 亞裔女非法入美尋求庇護引議

編譯潘勛／綜合23日電
疑似華人的女性無證客，被拍到身著昂貴的加拿大鵝羽絨衣、手拿新款手機，20日與其他無證移民非法越過美墨邊境入美，排隊向邊界巡邏隊尋求庇護，照片傳上社媒網站，數百萬人瀏覽。(截圖自Fox News電視畫面)
疑似華人的女性無證客，被拍到身著昂貴的加拿大鵝羽絨衣、手拿新款手機，20日與其他無證移民非法越過美墨邊境入美，排隊向邊界巡邏隊尋求庇護，照片傳上社媒網站，數百萬人瀏覽。(截圖自Fox News電視畫面)

每日郵報(Daily Mail)23日報導，一名顯然來自東亞的女性，很可能是華裔，被拍到非法越過美墨邊境進入美國；她身上穿著昂貴的加拿大鵝(Canada Goose)羽絨衣，手拿新款手機，20日與其他移民排隊向邊界巡邏隊自首，尋求庇護，照片傳上社媒網站，數百萬人瀏覽後感到傻眼。

據「福斯新聞」(Fox News)報導指出，她拿哪一廠牌手機、機齡多久，由所拍畫面來看並不清楚；貼上X平台的人問道：「這是玩真的嗎？」

近幾個月非法入美的中國無證客人數開始超過來自很多拉丁美洲國家的人，尤其是在加州。海關及邊界保護局(CBP)表示，2023會計年度在美墨邊界遇到2萬4048名中國無證客，相比疫情鎖國時期的2021年，成長達7000%，當時僅發現323名。

CBP表示，目前在美墨邊界的加州聖地牙哥段，抓到的中國無證客要比墨西哥人來得多。2024年新會計年度去年10月1日起，已逮捕約2萬1000中國人，僅次於來自哥倫比亞的約2萬8000人，但比墨西哥人1萬8000來得多。

數十名中國無證客2月15日被發現排在加州與墨國邊界的哈昆巴鎮(Jacumba)，他們振振有詞地對記者表示，他們到此地是「收錢來著」。

每日郵報表示，像前述這名女性穿的Canada Goose羽絨外套，若是全新真品，一件至少1100元，但如果上網買二手貨，價錢可降到300元，若是山寨品也只要原價的零頭，若她在東亞先買再來美國，更是如此。

一些回應的人評論說，擁有中產身價，並不會阻止無證客被起訴、必須遣送回母國，尤其假設她來自中國。

有人表示，大家假設她逃離母國是出於財務理由，但真正原因更常出自個人安全，「手機跟羽絨衣能保護她不受政治迫害嗎？」

另一人寫道，自己是俄國猶太裔人，12年來一直抗議普亭的高壓政權，最後拎著一只手提箱離開俄國；他承認手提箱裡有蘋果生產的Macbook，以及能攝像的手機，但在反戰抗議時手機被砸壞了，德國不讓他入境，「你們美國人也一樣」。

前情報官員班斯曼(Todd Bensman)表示，很多中國無證客先付錢給替墨西哥毒梟集團工作的「蛇頭」，蛇頭沿美墨邊界經營已久；但近來需求量大增，業務量飆破天花板，「中國人走線近幾年變了」；「移民以往要靠蛇頭，現在可以由線上或者到聊天室學習，自助先到墨西哥」。

無證客 墨西哥 加州

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