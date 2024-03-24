20年來最慘 俄遭恐襲已143死 逮11人 普亭矛頭指向烏

經歷22日晚槍手濫射和縱火襲擊的俄羅斯首都莫斯科近郊的音樂廳，已面目全非，音樂廳四周23日仍停著不少消防車。(美聯社)

俄羅斯首都莫斯科郊外的克拉斯諾戈爾斯克市番紅花城市大廳22日日晚發生的恐怖攻擊事件，造成的死亡人數已達143人、逾140人受傷，傷亡人數恐再攀升；四名槍手在企圖逃往俄烏邊境時被逮捕，儘管極端組織伊斯蘭國的地區分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)宣稱犯案，但俄羅斯總統普亭 暗示烏克蘭 涉案，誓言要懲罰幕後的黑手。

ISIS-K宣稱犯案 普亭誓言懲罰幕後黑手

普亭23日對此向全國發表談話說，有關人等都將接受懲罰，兇手曾企圖逃往烏克蘭，但均已落網。他宣布24日全國為此哀悼一天，並向俄國 人民喊話，這是野蠻的恐怖行徑，「敵人將無法使我們分裂」。

據俄羅斯聯邦安全局(FSB)向普亭報告，包括開槍的四名兇嫌在內，已共逮捕11人，其中部分是塔吉克(Tajikistan)人。俄羅斯當局聲稱恐襲兇嫌試圖逃離俄國，他們在烏克蘭有人「接應」，但烏克蘭官員否認俄方指控。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)23日說，包括與22日晚莫斯科近郊一家音樂廳恐怖襲擊事件有關的11人已被逮捕，其中包括四名槍手。圖為網路流傳的槍手被捕時的情形。(取材自social media/e2w)

圖為網路流傳的槍手被捕時的情形。(取材自social media/e2w)

俄羅斯當局並未對呼羅珊伊斯蘭國聲稱犯案做出回應，也未提到俄國認為誰是這起攻擊案的幕後主使者。網路流傳的影像顯示，至少五名槍手涉案。

這是俄國自2004年其北高加索地區自治共和國北奧賽提亞貝斯蘭鎮校園事件以來，死傷最慘重的攻擊事件。當時伊斯蘭武裝分子襲擊該鎮一所學校，並挾持包括數百名學童在內近1200名人質，最終釀成近400人喪生。

22日晚約8時，在一場搖滾樂演唱會開始前，有6200個座位的番紅花城市大廳，遭穿戴迷彩服及戰術裝備的槍手闖入，除縱火燒座椅引發火災，還以自動武器掃射人群、扔手榴彈等爆裂物，行凶後搭一輛白色雷諾轎車逃逸。

美早已向旅俄公民發布警示 俄批挑釁

白宮國安會發言人華森22日發表聲明說，美國政府本月7日才向旅俄公民發布公開警示，演唱會等大規模聚會有遭恐攻之虞。

華爾街日報報導，歷任美國政府均依長久以來的「警告義務」，將其知悉的潛在致命威脅知會外國政府，例如這次就是先通知俄國當局，好讓其有足夠時間減輕生命財產損失。但普亭予以駁斥，批評美方「挑釁」、旨在恐嚇和破壞俄國社會穩定。

信奉極端伊斯蘭教義的呼羅珊伊斯蘭國主要根據地在阿富汗，是巴基斯坦的神學士組織成員出走後於2014至2015年間創立，自美軍2021年撤離阿富汗後，就逐漸將其注意力轉向俄國，像2017年俄國聖彼得堡地鐵自殺炸彈案就與伊斯蘭國有關。

一名權威專家指出，攻擊者制定並執行了逃跑計畫，而非繼續施暴直至被殺，這一點極不尋常且令人震驚。