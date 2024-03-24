莫斯科恐襲／嫌供稱在Telegram收訊息 對方出逾萬美元買兇殺人

俄羅斯首都莫斯科郊區的音樂廳22日晚間發生恐襲事件時，一些民眾躲到椅子下，逃過一劫。(美聯社)

俄羅斯 「克洛庫斯音樂廳」(Crocus City Hall)爆發恐襲事件，有關單位在距離烏克蘭 邊境不遠的布良斯克州(Bryansk)逮捕數名嫌犯，俄國總統普亭 在電視演講中宣布11人已被拘留，包括四名槍手。嫌犯影片則流傳網上，顯示三名男子分別被一群士兵拘留及質問，接連說出他們是透過通訊軟體「Telegram」收錢辦事。

俄羅斯媒體說，案發當晚至少四名槍手鎮靜地走進音樂廳，對民眾近距離掃射，導致鮮血飛濺，頃刻間數十具屍體橫臥在大理石地板上。

每日郵報(Dailymail)23日報導，俄羅斯官媒「今日俄羅斯」(Russia Today)總編輯西蒙尼楊(Margarita Simonyan)表示死亡人數已攀升至143人，音樂廳裡一個廁所裡發現了約28具屍體、逃生樓梯上發現14具屍體，不少母親都是懷抱著自己的孩子死去。

圖為莫斯科近郊的一家音樂廳22日晚發生嚴重恐怖襲擊事件後，槍手在地上留下的大量彈殼。(路透)

有報導指，親普亭的車臣領袖卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)攔截到嫌犯，他說他的部隊凌晨3時左右抵達指定座標並開始搜查。

「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)聲稱犯案，稱此攻擊是該組織與反伊斯蘭國家間激烈戰爭背景下所執行；俄高層指責烏克蘭及西方國家是這次襲擊的主要利益相關者，烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）則說非烏克蘭所為，烏軍目標是與俄軍作戰而非平民。

一段影片顯示嫌犯之一跪在地上、雙手反綁，被問到動機時回答說是為了錢。該男子自稱於3月4日從土耳其飛到當地，並透過Telegram接收不明人士的指示及位置資訊，要求他實施襲擊，報酬為100萬盧布(約1萬850美元)。該男子說，他被告知走進會場對任何人，無論男女老少，都格殺勿論。

他聲稱在Telegram上關注了一位「穆斯林傳道者」、聽他講課，他的助手建議他殺人，並答應支付100萬盧布。

俄羅斯總統普亭掌權以來，俄羅斯境內一再發生恐怖攻擊事件。圖為全副武裝的莫斯科市警員23日在前一天發生恐襲事件的音樂廳外戒備。(歐新社)

另一名被拘留的嫌犯同樣稱是從Telegram接收殺人命令，還說「誰下達的並不重要」；他稱他的報酬為50萬盧布(約5426美元)，且已收到25萬盧布(約2713美元)預付款。他補充說，這些錢大部分用於自己運送武器的開支。

第二段影片顯示另一名嫌犯的臉上沾滿鮮血，被士兵架著走在路上；第三段影片則是另一名嫌犯赤腳、雙手反綁坐在藍色長凳上回答質問。還有一名嫌犯納扎羅夫(Ruslan Nazarov)主動聯繫警方，稱恐怖攻擊發生時他在俄國西南部的薩馬拉州(Samara)，他可能是幫助槍手逃逸的一輛白色雷諾車的駕駛。