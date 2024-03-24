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莫斯科恐襲／普亭掌權25年 俄血腥案不斷

編譯潘勛／綜合23日電

俄國總統普亭掌權近25年，國內發生過多起血腥恐怖攻擊，地點則在公寓樓、劇院、學校、地鐵、飛機場都有，22日發生在莫斯科市郊音樂廳、多達143人喪生的恐襲血案，僅是最新一起。

美聯社23日報導，普亭自1999年8月首度擔任俄國總理以來，曾發生多起大型恐襲事件，死傷最嚴重的事件奪去了334條性命，其中一半是兒童。

公寓樓遭炸彈攻擊

1999年9月僅兩周內，莫斯科及另兩座城市共四間公寓樓遭炸彈攻擊，致307人喪生。官方指是車臣分離分子所為。但官員報告說，多袋炸藥加引信被放在梁贊(Ryazan)市一處公寓樓，三名戴有身分識別證男子自稱來自「聯邦安全局」(Federal Security Service)，「車臣說」啟人疑竇。

安全局後來宣稱那次是演習，袋內為無害物質。但當時普亭已以那起事件為由，對車臣首都發動空襲。

劇院危機

2002年10月23日，莫斯科一家劇院上演音樂劇，約40名車臣民兵闖入，劫持約850名人質，另在場館各處安裝炸藥，要求俄軍撤出車臣。事件發展到第四天，俄國軍警由通風設備灌入不明的催眠氣體，殺死刺客，同時有132名人質喪生，大多死於氣體引發的影響。

學校遭劫持

2004年9月1日，車臣軍閥巴薩耶夫(Shamil Basayev)指揮刺客衝入貝斯蘭鎮(Beslan)一所小學，劫持約1100人，勒令俄軍撤出車臣，兩天後關押人質的體育場傳出強烈爆炸，俄國軍警衝入，戰鬥結束後統計334名平民喪生，其中半數是兒童，31名攻擊者也被擊斃。

公共運輸

2004年2月，攻擊者在莫斯科市地鐵站引爆炸彈，發動自殺攻擊，致41人死亡。同年貝斯蘭恐襲案發生前一天，一名女性自殺炸彈客在莫斯科一處地鐵站外引爆，炸死10人與她同夥。

2010年3月，兩處莫斯科地鐵列車遇襲，約40人死亡。2013年，伏爾加格勒(Volgograd)鐵路站及公車連日遇襲，共34人喪生。2017年聖彼得堡市地鐵遇襲，15人死亡。

機場

貝斯蘭小學遇襲前一周，自殺炸彈客同一晚上炸毀兩架客機，致90名乘客及機組員喪生；班機當時已自莫斯科多莫傑多沃國際機場(Domodedovo Airport)起飛。

2011年自殺炸彈客攻擊同一機場，37人死亡。2015年，由埃及謝赫深水港(Sharm el-Sheikh)起飛的俄國包機遭安罝炸彈炸毀，機上224人全數罹難。

地鐵站 俄國 普亭

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