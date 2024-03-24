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莫斯科恐襲／經濟學人：俄干預敘利亞 成伊斯蘭國箭靶

編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯總統普亭23日透過電話，聽取聯邦安全局(FSB)有關莫斯科音樂廳恐襲事件的匯報。(美聯社)
俄羅斯總統普亭23日透過電話，聽取聯邦安全局(FSB)有關莫斯科音樂廳恐襲事件的匯報。(美聯社)

極端組織伊斯蘭國(ISIS)宣稱犯下22日俄羅斯近郊音樂廳恐襲案，美國官員也同意此說。英國「經濟學人」報導，若證實為該組織動手，可能起因於莫斯科干預敘利亞等地事務招致伊斯蘭恐怖組織鎖定。和俄交戰的烏克蘭雖否認涉案，但憂心這類恐攻被俄國利用。

該報導指出，除了伊斯蘭國，仍不乏其他潛在嫌疑對象。莫斯科參與車臣、達吉斯坦等地的血腥內部衝突，已讓俄國成為各路伊斯蘭極端組織的箭靶。俄軍還在敘利亞內戰中支持敘利亞總統阿塞德政權對抗伊斯蘭國等反抗勢力，讓該組織犯案的宣稱更為合理。

英國廣播公司(BBC)報導指出，數十年間向來有多個武裝團體在俄國北高加索地區對抗俄軍；伊斯蘭國約十年前成立時，不少武裝分子便湧進敘利亞加入響應。還有一些北高加索武裝分子宣示效忠伊斯蘭國。

反恐專家提到，宣稱22日作案的該組織分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)更鎖定俄國，常在宣傳中批評俄國總統普亭，也指控克里姆林宮在車臣、敘利亞的軍事行動及前蘇聯時期入侵阿富汗時，對穆斯林犯下暴行。

「呼羅珊」(Khorasan)源於波斯語，意為「太陽升起之處」。呼羅珊伊斯蘭國2014年底在阿富汗東部出現，很快就以極端殘暴著稱。

美國此前表示，自2021年從阿富汗撤軍以來，他們針對ISIS-K等阿富汗極端組織的反情報能力已不如前。

2017年曾發生一起與激進伊斯蘭分子有關的聖彼得堡地鐵炸彈攻擊，使15人喪命。2015年，一架載有224人的俄國飛機在埃及西奈沙漠上空被炸毀，機上多為俄羅斯公民，伊斯蘭國宣稱犯案並張貼爆裂物照片。

雖然伊斯蘭國是這次恐攻最可能的禍首，但兩年多來的俄烏戰爭也為俄國帶來新敵人，且在返鄉俄軍人之間，槍械公開流通量已增加。

烏克蘭在事發後已立即否認涉案，但一位情報高層消息人士向「經濟學人」透露，基輔一向擔憂克宮會試圖「武器化」這類恐襲，尤其時值普亭正權衡是否要冒險再發動新一波動員。該消息人士說，正觀察莫斯科如何界定此事，看他們是會歸咎於車臣或達吉斯坦，還是影射或直接指責基輔涉入。

「經濟學人」提到，基輔發動這類恐攻會是徹底瘋狂之舉，畢竟殺害平民勢必會令烏克蘭流失其賴以為生的西方盟國支持。不過，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫仍說，俄國政府高層目前至少有部分人士可能有意將此事歸咎於基輔。但最重要的，還是普亭個人的判斷及認定。

俄國 阿富汗 普亭

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