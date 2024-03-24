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莫斯科恐襲／中國留學生躲椅下逃死劫 俄返中機票大漲數倍

記者陳宥菘／綜合報導
22日晚發生在莫斯科近郊音樂廳的恐襲事件，除造成143人喪生外，也有多達140人受傷。圖為莫斯科市市長索比亞寧23日在當地醫院看望傷者。(美聯社)
22日晚發生在莫斯科近郊音樂廳的恐襲事件，除造成143人喪生外，也有多達140人受傷。圖為莫斯科市市長索比亞寧23日在當地醫院看望傷者。(美聯社)

俄羅斯首都莫斯科郊區的音樂廳22日晚間8時許遭遇嚴重恐襲事件，造成至少143人罹難。一名當時人在現場的15歲中國留學生回憶，他與另一名14歲的俄羅斯女孩結伴去聽演唱會，女孩恰巧中途暫離，可能在大廳遇到槍擊，不幸罹難，「警察說，她全身都是被霰彈槍打中的彈孔」。

綜合中國媒體報導，15歲的中國留學生宇瞳(化名)在恐襲時，正好在音樂廳內要觀看俄羅斯搖滾樂團「野餐」(Picnic)的演出。他是莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院附中學生，正趕上學校放春假，他當時與一位14歲的俄羅斯女孩結伴同行。

宇瞳憶述，他聽到的第一聲槍響在音樂廳外，隨後周圍人開始尖叫，「有人開始祈禱，有人罵著髒話」。音樂廳裡有人想往外跑，有人則指揮把門鎖住，現場混亂，「緊接著，五名暴徒從音樂廳前門衝進來了」。宇瞳坐在後排，立即躲到椅子底下，幸運逃過死劫。

不過，與他同行的女孩卻中彈身亡。宇瞳說，就在攻擊發生前，女孩恰巧中途離開，宇瞳還叮嚀「快去快回」，她大概是在廳外遇到了槍擊，警察說，「她全身都是被霰彈槍打的彈孔」。

宇瞳說，那名俄羅斯女孩是一名長笛手。事發當天上午，兩人還一起吃飯。

在約200公尺外，另一名中國留學生陳一鳴正在商場北側四樓的美食廣場吃飯。他憶述，當時先是一聲爆炸聲，隨後，「鞭炮聲一樣」的槍聲響起。據他描述，槍聲並不連續，而是一槍一槍地打出去。

現場尖叫聲四起，「他們用俄語告訴我『開槍了』」，有上百人往外跑，陳一鳴也跟著下樓。跑出商場後，他持續往商場旁邊高處的繞城高速(大環路)上跑，過程中一直能聽到槍聲。據他估計，槍聲持續了十分鐘左右。在大環路，他看到商場四層頂部著火了。

莫斯科發生音樂廳遭恐怖攻擊事件後，當地部分中國商人及留學生陷入恐慌，導致莫斯科飛往中國的機票價格暴漲，從事件前往返共人民幣4000餘元(合5560美元)，飆漲到單程1萬至2萬元(合1400至2800美元)。

中國留學生 俄羅斯 槍擊

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