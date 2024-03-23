凱特王妃宣布罹癌 正在化療中

凱特王妃22日以錄影方式向世人公布她罹癌的消息，澄清這段期間關於她消失在公眾面前的各種傳言，她也說這段時間家人極不好過。（美聯社）

預錄影片打消各路傳言

英國威爾斯王子妃凱特 22日透過預錄影片對外宣布，自己正在接受癌症 化療，此事對夫妻倆都是巨大打擊，兩人正盡可能為年輕的子女們私下處理好一切相關事宜，希望大眾給予時間、空間與隱私；凱特罹癌治療的消息傳出，對英國王室及外界都堪稱一大震撼，畢竟英王查理三世也與癌症奮戰之中。

42歲的凱特在英國廣播公司(BBC)預錄的影片中說，自己罹患癌症，目前進行早期階段的化療。

1月腸胃手術後發現罹癌

幾乎未施脂粉，面容略顯蒼白、身形削瘦的凱特王子妃表示，自己1月在倫敦做大型腸胃手術，當時認為病症並非癌症；手術很成功，但術後檢查發現癌細胞 已存在；她的醫療團隊因此建議，她應該進行預防性質的化療，目前她在療程的早期階段。

凱特罹癌、治療的消息震撼英國民眾，近幾周眾人都在揣測她的健康狀況。王子妃1月接受腹部手術，住院13晚。當時王室表示，她要到復活節之後才可能返回公開職務，但向民眾勸慰說，凱特得的不是癌症。但數周之後，凱特缺席的現象讓英國民眾愈來愈覺異常，以往她幾乎每天公開現身。

英國王室近來風波不斷，查理王三世正在治療癌症，現又傳出凱特王妃罹癌化療中。圖為威廉王子去年4月與凱特王妃訪問澳州。（美聯社）

公媳同罹癌 王室大震撼

凱特的宣布代表溫莎王室陷入不穩定的重圍；在英國立憲君主制當中，她是最受歡迎成員之一。而且在她確診之前數周，查理王也罹患攝護腺癌治療中，距他戴王冕，接替乃母、長久擔任君主的伊麗莎白二世女王王座，還不到一年。

凱特罹癌新聞傳出，英國各界紛紛表示同情；英國人仍懷念查理王的仳離元配黛安娜王妃，戴安娜1997年死於車禍；凱特變成今日版的黛安娜，深受民眾愛戴。

凱特在錄製的影片中，臉色顯得蒼白，她首先對各界在她術後復原期間，向她傳達的支持與理解致謝。她坦言，對她們一家人而言，過去幾個月確實「非常艱難」，所幸她有一個很棒的醫療團隊照顧她，她十分感激。

考慮年幼孩子延遲宣布

凱特說，「這當然是一大震撼」，凱特說。考量孩子還小、為一家人著想，凱特提到，她和威廉曾竭盡所能，試著私下處理、管控這件事，而這需要時間。此外，自重大手術恢復、以利展開下一階段療程，也需要時間。

不過，最重要的是，她和威廉需要時間，向3名子女喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）以適當的方式說明一切，並讓他們安心、相信媽媽「會好好的」。

凱特說，她告訴孩子們，她很好，而且每天越來越強健，方法就是身心靈全力專注在有助復原的事。

鼓勵罹癌者「你不孤單」

她說，有威廉在身邊，是一大安慰，也讓她心安。

最後，凱特說，她此刻也想著那些生活同樣被癌症影響的人。她想對所有遭遇癌症的人說，無論病情為何，「請不要失去信念或希望」、「你不孤單」。