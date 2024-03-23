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揶揄凱特王妃 金卡戴珊、布蕾克萊佛莉等名人被要求道歉

編譯廖振堯／綜合22日電
包括金卡戴珊等多位美國影視名人，前陣子都拿凱特王妃神隱消遣，在凱特現身說明罹癌後，網民紛紛圍剿這些名人欠王妃一個道歉。（路透）
包括金卡戴珊等多位美國影視名人，前陣子都拿凱特王妃神隱消遣，在凱特現身說明罹癌後，網民紛紛圍剿這些名人欠王妃一個道歉。（路透）

英國凱特王妃1月動腹部手術後消失於大眾視線，期間陰謀論四起，許多知名人士紛紛猜測她的動向，甚至是惡意嘲諷、捏造事實；如今凱特王妃證實自己其實是罹癌並開始接受化療，全部打臉湊熱鬧蹭話題的名人。

英國每日郵報(Dailymail)報導，金卡戴珊(Kim Kardashian)數天前便在Instagram貼出自己站在豪車旁的穿搭照，搭配文字卻戲謔地寫「我要出發去找凱特囉」。凱特王妃周末被目擊與威廉王子一同到溫莎住所附近的農場商店購物，脫口秀主持人安迪·科恩(Andy Cohen)脫口秀主持人在X平台(前身為推特)發文稱「那才不是凱特…」。

本身是英國人的脫口秀主持人約翰奧利佛(John Oliver)在上節目「Watch What Happens Live」時，被主持人問到「凱特到底是發生什麼事？照片修圖這件事實在是…」奧利佛回應「我本來沒有要評論的，直到照片修圖的事簡直是完美地搞砸了…凱特早在18個月前就死了的機率或許高於零，可能像是《老闆渡假去》(Weekend at Bernie's，兩位男主角假裝他們的老闆還活著)裡的情節。」

凱特王妃一直是繼戴安娜王妃以來，最受英國民眾歡迎的王室成員，並以優雅和健康著稱。...
凱特王妃一直是繼戴安娜王妃以來，最受英國民眾歡迎的王室成員，並以優雅和健康著稱。（美聯社）

演員布蕾克萊佛莉(Blake Lively)則在近日一篇業配文中寫道「我很興奮能分享新拍的這組照片…現在你們知道為什麼我神隱了」，一次揶揄照片修圖風波和神隱兩件事。遭到大眾撻伐後，萊佛莉已撤下該文，並發文道歉：「我相信今天沒人在乎，但我必須承認…我跟著P圖失敗的熱潮發了一篇愚蠢的貼文，天啊，那篇文今天讓我感到無地自容。」

許多網友也發文砲轟這些名人的行徑，稱他們「沒同情心、不尊重」、「現在你大概不覺得好笑了吧」、「美國媒體、安迪科恩、金卡戴珊這些人欠凱特王妃一個道歉…她還得出面自清，簡直令我們羞愧。」

凱特 推特

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哈利、梅根祝凱特順利康復 拜登表達慰問

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查理三世也在化療：替勇敢的凱特感到驕傲

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