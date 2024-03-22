我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

衝買氣 亞洲最大旗艦店上海開幕 庫克開門迎客

記者黃雅慧／上海報導
蘋果執行長庫克21日親赴上海靜安店開門迎客，靜安店是僅次於紐約旗艦店世界第二大的蘋果門市店。（歐新社）
蘋果執行長庫克21日親赴上海靜安店開門迎客，靜安店是僅次於紐約旗艦店世界第二大的蘋果門市店。（歐新社）

亞洲最大的蘋果旗艦店「Apple靜安」當地時間21日晚間7時在上海靜安寺前的靜安廣場開幕，蘋果執行長庫克Tim Cook）一如預期現身現場，親自推門開業，右手示意「2」的手勢，或示意其為全球第二大蘋果門店，並對廣場滿滿人群致意，並與第一位顧客合影。外界認為，在蘋果中國市場營收下滑之際，該門店開幕，加上庫克現身或有助提升蘋果產品在中國人氣。

上海靜安店的規模僅次於紐約的全球蘋果旗艦店，是全球第2大、亞洲規模第一的蘋果零售店。這也是蘋果在大中華區開設的第57家零售店，同時也是上海的第8家Apple Store零售店。

Apple靜安開幕引起中國「果粉」高度關注，除施工期間天天有網友貼出進度「監工」外。在開幕的前一夜，便有許多人到場連夜排隊。記者在21日下午14時到場，現場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中央前進。大批人只能在靜安寺公園排起長長人龍。

據了解，「Apple靜安」總投資超過1158萬美元。庫克20日現身上海，並且與比亞迪、藍思科技和長盈精密三家供應商在蘋果上海辦公室舉辦了一場小型分享會，並強調中國供應鏈對蘋果很重要。

庫克在微博表示，過去30年來，Apple一直在不斷創新，為中國顧客提供最卓越的產品與服務，滿懷期待在上海開設最新的「Apple靜安」零售店。這家零售店體現了上海的創新和開拓精神。

據市場研究機構Counterpoint Research於7日發布報告顯示，2024年前六周中國整體智慧手機銷量年減7%，其中蘋果在該期間便下跌24%。意味蘋果在中國銷量下滑。

Counterpoint Research高級分析師張萌萌表示，蘋果銷量表現不佳原因有二：一是高端市場面臨來自華為手機強勢回歸激烈競爭，同時又受到來自 OPPO、vivo 和小米等廠商激進定價的擠壓；二是iPhone 15相較於前代版本並沒有顯著的升級，因此消費者換機意願不高。

近年蘋果在中國市場營收下滑引起壓力。蘋果發布截至2023年12月30日的2024財年第一季財務業績，較上年同期的239.05億美元相比，該季大中華區的營收年減12.91%，為2020年初以來最差的第一季表現。

Apple 庫克 Tim Cook

上一則

政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

下一則

AirTag被濫用蘋果挨告 要求撤案遭法官駁回

延伸閱讀

中國發展高層論壇24日召開 傳習近平料會晤美國商界領袖

中國發展高層論壇24日召開 傳習近平料會晤美國商界領袖
蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客
庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店21日上海開幕

庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店21日上海開幕
庫克為這件事現身上海 「沒有比中國更重要的地方」

庫克為這件事現身上海 「沒有比中國更重要的地方」

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域