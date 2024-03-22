衝買氣 亞洲最大旗艦店上海開幕 庫克開門迎客

蘋果執行長庫克21日親赴上海靜安店開門迎客，靜安店是僅次於紐約旗艦店世界第二大的蘋果門市店。（歐新社）

亞洲最大的蘋果旗艦店「Apple 靜安」當地時間21日晚間7時在上海靜安寺前的靜安廣場開幕，蘋果執行長庫克 （Tim Cook ）一如預期現身現場，親自推門開業，右手示意「2」的手勢，或示意其為全球第二大蘋果門店，並對廣場滿滿人群致意，並與第一位顧客合影。外界認為，在蘋果中國市場營收下滑之際，該門店開幕，加上庫克現身或有助提升蘋果產品在中國人氣。

上海靜安店的規模僅次於紐約的全球蘋果旗艦店，是全球第2大、亞洲規模第一的蘋果零售店。這也是蘋果在大中華區開設的第57家零售店，同時也是上海的第8家Apple Store零售店。

Apple靜安開幕引起中國「果粉」高度關注，除施工期間天天有網友貼出進度「監工」外。在開幕的前一夜，便有許多人到場連夜排隊。記者在21日下午14時到場，現場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中央前進。大批人只能在靜安寺公園排起長長人龍。

據了解，「Apple靜安」總投資超過1158萬美元。庫克20日現身上海，並且與比亞迪、藍思科技和長盈精密三家供應商在蘋果上海辦公室舉辦了一場小型分享會，並強調中國供應鏈對蘋果很重要。

庫克在微博表示，過去30年來，Apple一直在不斷創新，為中國顧客提供最卓越的產品與服務，滿懷期待在上海開設最新的「Apple靜安」零售店。這家零售店體現了上海的創新和開拓精神。

據市場研究機構Counterpoint Research於7日發布報告顯示，2024年前六周中國整體智慧手機銷量年減7%，其中蘋果在該期間便下跌24%。意味蘋果在中國銷量下滑。

Counterpoint Research高級分析師張萌萌表示，蘋果銷量表現不佳原因有二：一是高端市場面臨來自華為手機強勢回歸激烈競爭，同時又受到來自 OPPO、vivo 和小米等廠商激進定價的擠壓；二是iPhone 15相較於前代版本並沒有顯著的升級，因此消費者換機意願不高。

近年蘋果在中國市場營收下滑引起壓力。蘋果發布截至2023年12月30日的2024財年第一季財務業績，較上年同期的239.05億美元相比，該季大中華區的營收年減12.91%，為2020年初以來最差的第一季表現。