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政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

編譯盧炯燊／綜合21日電
美國歷任政府頻頻向大科技公司提出反壟斷告訴。圖為最早挨告的微軟。（路透）
美國歷任政府頻頻向大科技公司提出反壟斷告訴。圖為最早挨告的微軟。（路透）

路透報導，美國政府持續打擊科技巨頭，聯邦司法部與16個州政府除提控蘋果公司(Apple Inc.)壟斷手機市場、傷害競爭對手、哄抬價格等作法之前，其實早在1998年已開始打壓科技巨頭，防止它們成長過大而難以控制。

由柯林頓政府到現在的拜登政府，監管機構已控告微軟、字母公司(Alphabet)旗下的谷歌(Google)、臉書等社媒所屬的Meta平台、亞馬遜(Amazon)等，如今蘋果也加入被告行列，是歷年來的第五宗。

報導指出，早於柯林頓時代的1998年，聯邦與19個州政府指控微軟違反壟斷法，強制將旗下Internet Explorer設為Windows系統預設瀏覽器，阻礙了瀏覽器製造商之間的競爭。經過多年纏訟後，微軟與政府達成和解，對軟件事業也規範了新的限制。

到了2019年川普時代把槍口瞄準谷歌，指它也採取類似微軟的手段壓制競爭者；雖說是川普政府先挑起提控反壟斷，但直到2023年9月才正式開審，換言之，跨過了兩屆政府。

然後是2023年10月，社交媒體公司Meta遭41個州及哥倫比亞特區政府提出集體訴訟，指它透過其演算法導致青少沉迷旗下的臉書(Facebook) 及IG(Instagram)平台。在此之前，Meta被指將資料傳輸到美國，已遭歐盟隱私監管機構處以創紀錄的12億歐元(約合13億350萬美元)罰款。

Meta被控告，也促使全美200多個地方教育部門指控TikTok和YouTube，對青少年造成包括抑鬱及焦慮在內的精神傷害，並引發網路欺淩。

同在2023年的9月，在各方期待下，聯邦貿易委員會與17個州政府終於向亞馬遜開火，控告亞馬遜長期以來採用各種方式維護自己在線上商店的壟斷，包括強迫供應商接受嚴苛的上架條件等，結果造成以更高的價格傷害消費者。

著名網遊巨頭Epic Games違反保護隱私法律，非法收集兒童隱私信息，同時引誘消費者遊戲消費等，上月被聯邦貿易委員會重罰5.21億元。

微軟 亞馬遜 臉書

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