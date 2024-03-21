繳保證金最後期限聲請破產？向友籌錢？ 川普還可能「擺爛」

川普繳交4億5400萬元上訴保證金的最後期限是25日，籌措失敗之後，川普有可能什麼也不做，任由法院處置。(路透)

前總統川普 為紐約民事詐欺案上訴繳納4億5400萬元罰款保證金的最後期限，即將在25日截止。但內幕消息人士表示，川普有可能正在考慮一個之前很少被討論的選項：什麼也不做。

據稱，川普一直在努力從銀行或有錢朋友那兒籌集這筆保釋金，但他的律師聲稱這「其實不可能辦到」。另有報導猜測，川普可能會為了保護他在曼哈頓的寶貴房地產 資產，依據美國破產 法第11章規定聲請破產。但專家表示，2024年選舉季即將到來，破產太複雜且不受歡迎。與川普關係密切的內部人士也否認了這種可能性，並說「川普什麼大風大浪都見過了。」

第三種可能作法是，什麼也不做，就這樣讓截期過去，讓紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)沒收川普銀行帳戶或他的紐約建物；其中包括川普宣布競選2016年大選的所在地「川普大廈」(Trump Tower)和他的私人頂層公寓在內。

紐約郵報報導，川普友人指稱，川普似已考慮過這個選項；部分是因為他認為自己很有機會透過上訴收回資產，即使最後被迫要將此案提交最高法院。

不過，「什麼都不做」會有風險；詹樂霞辦公室有權出售其沒收的任何財產，以收回積欠的現金罰款。專注商業房地產的紐約律師貝利(Adam Leitman Bailey) 表示，「他們要的是錢，川普有權收回的也是錢，而不是建物；除非在物業出售前推翻判決。」

消息人士指稱，川普認為自己有充分理由相信此案會被推翻，要不然「所有在紐約做生意的人會產生寒蟬效應，因為這種事可能發生在任何人身上」，「人們會停止在紐約做生意。沒人願意冒這個風險，貸款機構現在也嚇壞了。」

與川普關係密切的消息人士堅稱，川普雖然可以從有錢朋友和支持者那裡籌錢，但他迄今尚未走這條道路。這位人士說：「他不想受人憐憫，也不想讓任何人為他難過。他會做他必須做的事。他有很多富有朋友，如果他需要的話，他們會幫他；但據我所知，他並沒有提出要求」。