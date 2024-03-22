紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

受害房東維特爾斯是俄羅斯裔移民，根據社群平台上的自我介紹，她生前從事市場營銷方面的工作。(LikedIn)

租霸惡行再現一樁。日前一名女性房東 在位於紐約市 曼哈頓下城基普灣(Kips Bay)的公寓內打掃，準備迎接即將到來的親友時，但卻被發現慘遭殺害，屍體被塞在行李袋，放在公寓衣櫃裡；紐約市警21日表示，兇手為租霸，持鈍器毆打房東的頭部致死後，開著她的車離開，目前仍在逃。

死者兒靠手機定位找到母遺體

據親屬稱，52歲的受害人俄羅斯裔的維特爾斯(Nadia Vitels)，今年3月10日從西班牙回到紐約，準備整理她已故母親的公寓，以便讓親友入住。此後，她便杳無音訊。3月14日，她的兒子梅德韋傑夫(Michael Medvedev)通過手機定位發現母親的位置，在進入公寓後，便發現裝有他母親遺體的行李袋，維特爾斯的一隻腳露在外面。

市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)表示，根據目前的偵查結果，警方認為維特爾斯是在3月12日搬入公寓、次日便遇到了不請自來的租霸，然後遇害的。

驗屍結果發現，屋主死於頭部的鈍器傷，判斷為他殺，公寓內也存在搏鬥的痕跡。

目擊者：兇嫌多次大量丟垃圾

據目擊者回憶，兇手為一對年約20多歲的非洲裔男女。肯尼表示，根據鄰居的證詞，兇手在案發當日曾多次大量拋棄垃圾，警方在勘查該棟物業的地下室後，發現了大量受害人的物品。

該棟大樓管理員龐皮(Jean Pompee)透露，他懷疑兩名兇手的目的並不僅是丟棄物品。龐皮稱，大樓地下室內有處理垃圾用的夯實機，而裝有遺體的行李袋並不大，通過當日樓道內的動靜，他猜測兇手可能是想把遺體直接丟進夯實機以毀屍滅跡，但最後未能成功。

2嫌面帶微笑 開走死者車子

公寓門童克里斯(Chris)則回憶，兩名嫌犯在離開現場時面帶微笑，看起來對自己殺了人毫不在意。他還看到嫌犯駕駛被害人的凌志車(Lexus)離開公寓。

賓州 警方已找到被棄車輛

目前，警方還在調查兩名嫌犯是如何進入被害人的公寓的。肯尼透露，嫌犯駕車經華盛頓大橋(George Washington Bridge)逃往新澤西方向，然後在賓州境內發生車禍。案發第二天，賓州警方發現了這輛被遺棄的車輛，嫌犯則不知去向。

日前在紐約法拉盛才發生一起屋主欲趕走租霸而更換門鎖，結果反被警察上銬驅離的事件，引起各界關注。