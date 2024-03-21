綠能新規影響／汽油車沒被禁止 但製造商未來得守規

紐約時報 報導，拜登 政府限制汽車和輕型卡車廢氣排放新規定，將改變美國汽車市場，規畫出一條邁向電動車 和油電混合車未來、遠離內燃引擎的道路；與此同時，新規定並未強制銷售電動車，消費者仍可購買和駕駛汽油車，它懲罰的是不合規定的汽車製造商，而不是消費者。

紐時指出，新規定在減少碳排放方面，比聯邦政府發布過的任何氣候規則都要有效；預計將在未來30年內從大氣消除逾70億噸二氧化碳，超過全美經濟一年內產生的所有溫室氣體。

新規定並未強制銷售電動車，消費者仍可購買和駕駛汽油車。它要求汽車製造商在所有產品線中滿足嚴格的新平均排放限制，由製造商決定如何滿足這些限制。

根據「清潔空氣法」(Clean Air Act)，環保署可以限制每年汽車總數產生的污染；環保署官員表示，只要汽車製造商遵守排放規定，就可以混合銷售汽油車、油電混合車、電動車或其他類型汽車，如氫動力汽車。

新規定懲罰的是不合規的汽車製造商，而不是消費者。新規定也不適用於二手車銷售。

從2027年車型年開始，新規則生效時，汽車公司須向環保署報告他們銷售的所有乘用車平均排放量；未達排放限制的公司可能要支付高達數十億元罰款。

儘管新規定懲罰的對象不是消費者，但它能否成功，仍取決於消費者行為。

消費者曾湧向電動車，但現在銷售降溫，汽車製造商擔心需要更多時間開發市場。環保署也因此將最嚴格的汽車銷售排放要求，延到2030年後，讓車商改進設計並開發更實惠車型，並建造充電基礎設施。

與此同時，前總統川普誓言他上任第一天就會「終止」拜登政府氣候規則。取消新規定不是不可能，但根據「清潔空氣法」要求，須用另一項控制車輛溫室污染的規則，取而代之。

預計這些新規定將立即面臨化石燃料公司和眾位共和黨檢察長的法律挑戰，有可能一路上訴至保守派占多數的最高法院。