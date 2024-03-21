我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

聯準會利率按兵不動 仍預測今年降息3碼

記者胡玉立／綜合報導
聯準會主席鮑爾表示，政策利率可能處於循環頂點。聯準會20日仍按兵不動，尚未降息。（美聯社）
聯準會主席鮑爾表示，政策利率可能處於循環頂點。聯準會20日仍按兵不動，尚未降息。（美聯社）

聯準會(Fed)20日決定按兵不動，利率繼續維持在5.25%至5.50%；去年7月以來利率即在如此水平；但Fed同時發布去年12月以來首次新季度經濟預測，隨著通膨減緩，借貸成本預計到2024年底將降至4.6%。這項與過去一致的預測顯示，官員仍預期今年會降息三碼。

聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）在記者會上解釋：「風險實際上是把兩面刃：政策放鬆太多或太快，可能會看到通膨捲土重來；放鬆太晚，可能對就業造成不必要損害。」被問及何時可能開始降息，鮑爾不願給出任何暗示。

聯準會官員對抗通膨快速變化整整兩年，儘管對近期進展感到鼓舞，但尚未準備好宣布戰勝物價上漲；因此，他們暗示未來幾個月可能降息，一方面仍將利率維持在高水平，預計這會對經濟成長和通膨帶來壓力。

聯準會20日下午宣布，利率不變，但預估今年將降息3次，股市再應聲上揚。(美聯社)
聯準會20日下午宣布，利率不變，但預估今年將降息3次，股市再應聲上揚。(美聯社)

由於聯準會尚未開始降息，因此預期今年降息至少有部分可能在接近11月大選的幾個月內發生。或許會讓聯準會受到批評。

任期內經常推動降息的前總統川普已表示，鮑爾在大選前降低借貸成本，將會具有「政治意義」。但法國巴黎銀行資深經濟學家舒雅葉娃(Yelena Shulyatyeva)指出，降息很可能早在大選之前就進行。

許多經濟學家和投資者現在預計六月會有行動。道明證券(TD Securities)利率分析師高德柏格(Gennadiy Goldberg)表示，聯準會官員可透過強調「經濟狀況已發生變化」做為採取行動的原因，化解任何政治風險。

紐約時報報導，降息，將代表聯準會進入對抗通膨的新階段。

聯準會從2022年3月到去年年中迅速升息，試圖為經濟踩煞車。去年7月後停止升息，大部分因為通膨在去年底開始急劇下降。開始降息之前，官員表示，他們需要對通膨率回升至2%抱有更大「信心」。

鮑爾明確表示，在考慮未來利率走勢時，除了密切關注通膨，也在審度其他商業狀況。

目前經濟勢頭令人振奮，利率徘徊在20年來高點附近。聯準會官員根據最新預測，2024年、2025年和2026年經濟成長將強於先前預期；預計今年失業率仍將略低於先前預期。官員還預測，2025年降息幅度可能略低於先前預期，所以取消明年的一次降息預測。

目前市場特別關注利率將下降多少以及何時開始下降。鮑爾講話時股市應聲上漲，似乎將其言論訊號解讀為：只要通膨有進展，官員仍願降息。

降息 聯準會 利率

上一則

聯邦上訴法院聽審德州逮無證客新法 3法官意見不一

下一則

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴新標準

延伸閱讀

美元在Fed公布決策後走貶 日圓臨數十年低點後反彈

美元在Fed公布決策後走貶 日圓臨數十年低點後反彈
Fed 決策／鮑爾說了什麼安定市場軍心 五要點一次看

Fed 決策／鮑爾說了什麼安定市場軍心 五要點一次看
經濟學家看好6月降息「11月選舉是Fed會議室那頭象」

經濟學家看好6月降息「11月選舉是Fed會議室那頭象」
華爾街大多頭舉5個理由：Fed決策後美股可望大漲

華爾街大多頭舉5個理由：Fed決策後美股可望大漲

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了