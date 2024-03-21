聯準會利率按兵不動 仍預測今年降息3碼

聯準會主席鮑爾表示，政策利率可能處於循環頂點。聯準會20日仍按兵不動，尚未降息。（美聯社）

聯準會 (Fed)20日決定按兵不動，利率 繼續維持在5.25%至5.50%；去年7月以來利率即在如此水平；但Fed同時發布去年12月以來首次新季度經濟預測，隨著通膨減緩，借貸成本預計到2024年底將降至4.6%。這項與過去一致的預測顯示，官員仍預期今年會降息 三碼。

聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）在記者會上解釋：「風險實際上是把兩面刃：政策放鬆太多或太快，可能會看到通膨捲土重來；放鬆太晚，可能對就業造成不必要損害。」被問及何時可能開始降息，鮑爾不願給出任何暗示。

聯準會官員對抗通膨快速變化整整兩年，儘管對近期進展感到鼓舞，但尚未準備好宣布戰勝物價上漲；因此，他們暗示未來幾個月可能降息，一方面仍將利率維持在高水平，預計這會對經濟成長和通膨帶來壓力。

聯準會20日下午宣布，利率不變，但預估今年將降息3次，股市再應聲上揚。(美聯社)

由於聯準會尚未開始降息，因此預期今年降息至少有部分可能在接近11月大選的幾個月內發生。或許會讓聯準會受到批評。

任期內經常推動降息的前總統川普已表示，鮑爾在大選前降低借貸成本，將會具有「政治意義」。但法國巴黎銀行資深經濟學家舒雅葉娃(Yelena Shulyatyeva)指出，降息很可能早在大選之前就進行。

許多經濟學家和投資者現在預計六月會有行動。道明證券(TD Securities)利率分析師高德柏格(Gennadiy Goldberg)表示，聯準會官員可透過強調「經濟狀況已發生變化」做為採取行動的原因，化解任何政治風險。

紐約時報報導，降息，將代表聯準會進入對抗通膨的新階段。

聯準會從2022年3月到去年年中迅速升息，試圖為經濟踩煞車。去年7月後停止升息，大部分因為通膨在去年底開始急劇下降。開始降息之前，官員表示，他們需要對通膨率回升至2%抱有更大「信心」。

鮑爾明確表示，在考慮未來利率走勢時，除了密切關注通膨，也在審度其他商業狀況。

目前經濟勢頭令人振奮，利率徘徊在20年來高點附近。聯準會官員根據最新預測，2024年、2025年和2026年經濟成長將強於先前預期；預計今年失業率仍將略低於先前預期。官員還預測，2025年降息幅度可能略低於先前預期，所以取消明年的一次降息預測。

目前市場特別關注利率將下降多少以及何時開始下降。鮑爾講話時股市應聲上漲，似乎將其言論訊號解讀為：只要通膨有進展，官員仍願降息。