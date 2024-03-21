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推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴新標準

編譯潘勛／綜合20日電
拜登政府20日公布最新的汽車排氣標準，堪稱史上最嚴，但又同時宣布比預定時程延後三年實施，顯示市場對電動車的接受度已到了門檻。（美聯社）
拜登政府20日公布最新的汽車排氣標準，堪稱史上最嚴，但又同時宣布比預定時程延後三年實施，顯示市場對電動車的接受度已到了門檻。（美聯社）

拜登政府20日宣布新的燃油車排氣標準，為汽車排放廢氣設下迄今最嚴格標準，但也把研議的標準放緩三年實施，此舉是承認電動車銷售量開始走軟；汽車業以電動車銷售趨疲為由，要求環保署(EPA)暫緩實施新標準；新標準將適用2027年到2032年出廠的汽車、休旅車及大部分小貨卡。

放緩三年實施 適用2027-2032年出廠汽車

華爾街日報報導，拜登政府的決定，容許國人取得時間，為電動車做熱身準備；設立更多電動車用充電樁；讓車廠得以努力開發供應鏈、更負擔得起的車款。

環保署推出新標準的力道減弱，可謂傳統車廠的勝利；汽車業者向拜登警告說，環保署去年4月擬議的目標，全電車款到2030年要占新車銷售大約六成，消費者實在措手不及。

拜登(見圖)已獲得汽車工會的支持，環保署20日公布最嚴格的汽車排廢標準，但要延緩...
拜登(見圖)已獲得汽車工會的支持，環保署20日公布最嚴格的汽車排廢標準，但要延緩三年實施，也等於給汽車製造業爭取時間。（美聯社）

要達成環保署設定的目標，2030年新銷車款估計31%到44%為全電動車即可；總百分比要看其他銷售的燃油車排廢氣的水準而定，可以是油電混合車結合傳統汽、柴油車。

環保署接受車廠、零件供應商、銷售商及工會給的意見回饋，敦促要等到電動車市場成熟，再實施最嚴格的排氣規定。

過渡時期 油電車扮演角色 比原先預期大

但是對2032年車款，環保署堅守去年研議的最低標，也就是車排廢氣必須砍到只剩2026年新銷車款的一半。要達標，相當電動車要占新銷車款的三分之二；但環保署表示，汽車業若是能增加售出油電混合車加上全電動車，而達成門檻值即可。目前環保署認為，油電混合車在過渡期扮演的角色，要比原先預期來得大。

可充電的混合車能單靠電力行駛20到40哩，接下來再啟用燃油引擎。油電混合車過去一年增加在美上市款式，銷量大增。

環保署去年4月的原始計畫並未考量到油電混合車；一名政府高級官員表示，要達成相同的排氣值，市場可以由56%的全電動車加13%的油電混合車來完成。

環保署長芮根(Michael Regan)表示，新排氣規定可以讓駕駛人有更多潔淨車款可選，同時還省錢。

汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)執行長波雷拉(John Bozzella)表示，要達成新規定目標很吃力，汽車業致力於轉型為電動車，但「節奏很重要」，環保法規給更大漸進曲線，可以讓市場與供應鏈有趕得上的機會。

要擴大採用電動車仍有不少重大障礙，讓不少購車人望而卻步，銷量比起一些車廠原先計畫來得疲弱。

研究指出，許多國人對電動車很感興趣，但憂心找不到足夠的充電樁，也擔心充電時間花太久。電動車相形可對比的燃油車價格較貴，也讓人駐足。數千汽車展售中心聯名去信給拜登，請求延後實施排氣新標，畢竟消費者的興趣不足以支撐那麼大規模轉向電動車。

電動車 拜登 供應鏈

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