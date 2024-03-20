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德州巴士送離無證客 已砸1.5億元 多由納稅人支付

編譯尤寶琪／綜合19日電
德州政府原稱會利用捐款來載送無證移民，但捐款微乎其微。（路透）
德州政府原稱會利用捐款來載送無證移民，但捐款微乎其微。（路透）

根據有線電視新聞網(CNN)引用德州最新審查紀錄報導，德州政府把無證移民送離德州已經大手筆的花了1億5000萬元，主要是由納稅人付錢，實際捐款只占總額1%不到。

CNN報導指稱，德州州長艾伯特(Greg Abbott)在約兩年前宣布，要徵求私人捐款，好將偷渡到德州的無證客從該州轉移到其他由民主黨執政的城市；艾伯特表示，這應該「不會對州政府帶來額外費用成本」。

但德州政府紀錄顯示事實並非如此；CNN報導聲稱，將無證客運往其他州的行動，捐款只有1億5000萬元支出不到1%；此外，報導還指出，州政府收到的最大一筆90萬元捐款，則從未兌現，因為該捐款「是個錯誤或惡作劇」。

州長艾伯特在3月12日於X(前推特)上發文聲稱，德州已將超過10萬5000名無證移民送往包括紐約、芝加哥、費城、丹佛和洛杉磯在內等民主黨人主政的「庇護城市」(sanctuary city)。

根據CNN報導，該計畫透過網路、信用卡或銀行轉帳等形式的私人捐款，最多只籌集了約55萬元；根據德州政府報告，州政府並非是實際上的捐款受贈人，這意味著報告中的數據，可能還包括了遭銀行或信貸公司拒絕的捐款。

德州的巴士送無證客計畫始終存在爭議；例如芝加哥和紐約政府，在為移民提供住房和照顧方面，就因此而應接不暇；州長們皆因此出面向聯邦政府尋求更多協助。

芝加哥找不到足夠的空間來接待無證客，只能靠利用警察局、機場和城市公車等地方，來作為短期解決方案，本周也已開始驅離在庇護所中的無證客。

艾伯特辯稱，德州因為拜登總統的忽視，得承擔過境人數不成比例的急遽增加下帶來的負擔，所以巴士送無證客計畫是必要的。

德州政府運送無證移民到民主黨執政城市，共花費1.5億元，幾乎都是用納稅人的錢。（...
德州政府運送無證移民到民主黨執政城市，共花費1.5億元，幾乎都是用納稅人的錢。（路透）

德州 無證客 移民

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