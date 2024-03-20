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德州新法怎逮無證客？要點一次看

記者顏伶如／綜合報導
最高院放行德州新法，州警可以逕行逮捕無證入境的移民。（路透）
最高院放行德州新法，州警可以逕行逮捕無證入境的移民。（路透）

最高法院允許德州新法上路，德州警察可以開始逮捕非法入境者並遣返出境。由於拜登政府對德州新法提出挑戰，聯邦第五巡迴上訴法院今年4月將進入口頭辯論。德州新法運作要點如下：

哪些人會被逮捕？

新法允許德州警察逮捕疑似非法入境者。無證移民被押之後，可以選擇接受德州法官的驅逐令，或以非法入境輕罪罪名遭到起訴。二度被捕將面臨刑責較高的重罪起訴。新法不適用於合法居留者，包括申請庇護獲准的移民以及俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)參加者。

新法規定，德州警察逮捕無證移民必須具備相當理由(probable cause)，例如目睹移民非法入境，或有錄影畫面做為證據。

共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)說，巡警與國民兵(National Guard)在邊境地區用眼睛就能看到偷渡客非法入境。

新法將在哪裡實施？

新法將在全州254個郡縣實施，但新法起草人、共和黨德州州眾議員史皮勒(David Spiller)說，絕大多數逮捕案例估計將發生在距離美墨邊境50哩的範圍內。

某些地點則禁止逮捕，包括公私立學校、宗教場所、醫院或其他健康機構，包括性侵受害者驗傷地點。

遭到驅逐的偷渡客將被送到美墨邊境的入境檢查哨，非墨西哥公民也包括在內。

新法是否符合憲法？

最高法院19日的裁決並未討論德州新法是否違憲。

批評人士說德州新法是繼2010年俗稱「出示你的證件」(Show Me Your Papers)亞利桑納州法案之後，各州動用警察權對付無證移民的最激烈手段。司法部、法律專家與移民權益倡議團體均指出，德州新法侵犯聯邦政府移民管轄權限。德州則反駁說，新法反映聯邦法律，並非牴觸聯邦法律。

美墨邊境現況如何？

美墨邊境非法入境被捕人數2023年12月創新高之後，到了2024年1月減少一半。邊境巡邏官員說，被捕案件減少除了有季節因素，還與加強查緝有關。

最高院放行德州新法，州警可以逕行逮捕無證入境的移民。SB4指的是德州可以逮捕驅逐...
最高院放行德州新法，州警可以逕行逮捕無證入境的移民。SB4指的是德州可以逮捕驅逐無證客的新法。（美聯社）

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