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川普血流成河言論 反川派控勒索 挺川派反駁

記者顏伶如／綜合報導
川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)
川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)

前總統川普16日在俄亥俄州岱頓(Dayton)郊區舉行的造勢活動上對支持者說，今年11月大選倘若失敗，美國民主恐將終結，還可能「血流成河」(bloodbath)，川普在演講中提到上個月被無證移民殺害的喬治亞州護理學院女學生萊利(Laken Riley)時，以「禽獸」(animals)形容犯罪的無證移民。這段火花四射的演說被自由派媒體大幅報導，猛烈批判川普。

川普為代表共和黨角逐俄州聯邦參議員的莫雷諾(Bernie Moreno)助選時，描述拜登如果連任成功將發生哪些亂象。77歲的川普說：「如果我沒有當選，整個國家將會血流成河，這已經是最客氣的講法了。」

無證移民議題煽動意味 愈來愈濃

川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)
川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)

演說用字遣詞反映川普提對移民議題談話的煽動意味愈來愈濃。民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人士很快便對川普提出批評。裴洛西接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「這場選舉我們非贏不可，因為他都已經預言『血流成河』了。」

她說：「他講這話到底什麼意思？他是拿血流成河來勒索嗎？這當中有著很嚴重的問題。」

川陣營：川普指的是汽車產業

反川普的民眾在紐約州高等法院門前舉起標語「美國不容獨裁者」。(美聯社)
反川普的民眾在紐約州高等法院門前舉起標語「美國不容獨裁者」。(美聯社)

「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營的川普支持者則說，川普發言遭到新聞媒體斷章取義，川普的發言內容其實是針對限縮外國進口車輛。川普支持者說，川普在演講指出，拜登若繼續執政，共和黨評估美國汽車產業將會持續外流，嚴重程度彷彿血流成河。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)則痛批媒體報導公然說謊。共和黨俄州聯邦眾議員特納(Mike Turner)17日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時說，川普發言是針對汽車產業，並非政治暴力。

前調查局官員：川普威脅明顯

前任聯邦調查局(FBI)副主任菲格里茲(Frank Figliuzzi)則在X平台發文表示，川普聲稱如果沒當選美國將會血流成河，「但他如果當選，他的意圖也是要有一場血流成河。他的選擇相當明顯，威脅也很明顯。」

拜登競選團隊發言人辛格(James Singer)指出，川普等於是加碼對政治暴力做出威脅，意圖再有一場2021年1月6日暴亂。

川普 移民 俄亥俄州

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