川普血流成河言論 反川派控勒索 挺川派反駁

川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)

前總統川普 16日在俄亥俄州 岱頓(Dayton)郊區舉行的造勢活動上對支持者說，今年11月大選倘若失敗，美國民主恐將終結，還可能「血流成河」(bloodbath)，川普在演講中提到上個月被無證移民 殺害的喬治亞州護理學院女學生萊利(Laken Riley)時，以「禽獸」(animals)形容犯罪的無證移民。這段火花四射的演說被自由派媒體大幅報導，猛烈批判川普。

川普為代表共和黨角逐俄州聯邦參議員的莫雷諾(Bernie Moreno)助選時，描述拜登如果連任成功將發生哪些亂象。77歲的川普說：「如果我沒有當選，整個國家將會血流成河，這已經是最客氣的講法了。」

無證移民議題煽動意味 愈來愈濃

川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)

演說用字遣詞反映川普提對移民議題談話的煽動意味愈來愈濃。民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人士很快便對川普提出批評。裴洛西接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「這場選舉我們非贏不可，因為他都已經預言『血流成河』了。」

她說：「他講這話到底什麼意思？他是拿血流成河來勒索嗎？這當中有著很嚴重的問題。」

川陣營：川普指的是汽車產業

反川普的民眾在紐約州高等法院門前舉起標語「美國不容獨裁者」。(美聯社)

「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營的川普支持者則說，川普發言遭到新聞媒體斷章取義，川普的發言內容其實是針對限縮外國進口車輛。川普支持者說，川普在演講指出，拜登若繼續執政，共和黨評估美國汽車產業將會持續外流，嚴重程度彷彿血流成河。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)則痛批媒體報導公然說謊。共和黨俄州聯邦眾議員特納(Mike Turner)17日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時說，川普發言是針對汽車產業，並非政治暴力。

前調查局官員：川普威脅明顯

前任聯邦調查局(FBI)副主任菲格里茲(Frank Figliuzzi)則在X平台發文表示，川普聲稱如果沒當選美國將會血流成河，「但他如果當選，他的意圖也是要有一場血流成河。他的選擇相當明顯，威脅也很明顯。」

拜登競選團隊發言人辛格(James Singer)指出，川普等於是加碼對政治暴力做出威脅，意圖再有一場2021年1月6日暴亂。