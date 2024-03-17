美國不友善 中國學生留學 美已非首選
美國幾十年來已接受約300萬名中國留學生深造，向來是留學首選目的地，2019至2020學年在學人數更達到37萬2532人新高；新冠疫情過後中國學生出國留學的興趣雖然回溫，但在美學習的中國學生2022年下滑至28萬9526人；中國批評美國採取不友善政策，美中地緣政治的緊繃變化、費用、治安皆是學生考量因素。
政治、費用、治安皆是考量
美聯社報導，國務院截至去年9月向中國學生發放8萬6080份F-1學生簽證，較前一年度增近40%，但仍比疫情前的超過10萬份低。
美國厚仁教育(WholeRen)執行長陳航(Andrew Chen)表示，這並非周期性現象，學生人數將持續下降，是新時代趨勢。「中國政府邊緣化英語教育、大肆宣傳美國槍枝暴力、描繪美國為衰落大國，因此中國家庭猶豫是否送孩子留美」。
東北大學(Northeastern University)機械與工業工程系鄭姓副教授(Zheng Yi)說，該校某工程研究所的中國學生申請人數疫情前還有20至30名，現只剩個位數，他認為部分原因可能是中國學生愛國情緒日益高漲。
中國學生偏好已轉向英國
非營利組織「研究生院校理事會」(Council of Graduate Schools)最新報告指出，2020年秋季以來印度、撒哈拉以南非洲國家的申請和入學人數激增，中國則下降。諮詢公司啟德教育(EIC Education)表示，中國學生的偏好已從美國轉向英國，他們喜歡英國教育的品質和費用、較短的課程以及較佳的治安。
目前在英國留學的黃姓上海學生說，中國三年來嚴格管控疫情的方式促使更多年輕人出國，「大多數人已經意識到外面的世界不同了，他們更願意離開」。
中美教育基金(US-China Education Trust)調查1991年至2021年曾在美留學的中國學生，發現他們有種裡外不是人的困境：在美國被視為潛在間諜，回中國則又被批評為太受西方影響。
專家憂美中交流橋梁斷裂
國際教育者協會(NAFSA)執行董事奧芬達(Fanta Aw)表示，下降趨勢在大學部更明顯，她歸因於低出生率、美中關係緊張、美國教育成本高昂、留學選擇更多等原因。
她警告國際教育交流萎縮，形同兩國的一座重要且長期的橋梁正在斷裂，因為這些學生未來可能是工程師、政治家、商業領袖，美國必須關注此現象。
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