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美國不友善 中國學生留學 美已非首選

編譯廖振堯／綜合16日電
新冠疫情結束後，中國學子出國留學意願回溫，但由於費用、治安及地緣政治的關係，美國已非他們的首選。圖為中國留學生與家長在上海浦東機場等待辦理登機手續。(中新社)
新冠疫情結束後，中國學子出國留學意願回溫，但由於費用、治安及地緣政治的關係，美國已非他們的首選。圖為中國留學生與家長在上海浦東機場等待辦理登機手續。(中新社)

美國幾十年來已接受約300萬名中國留學生深造，向來是留學首選目的地，2019至2020學年在學人數更達到37萬2532人新高；新冠疫情過後中國學生出國留學的興趣雖然回溫，但在美學習的中國學生2022年下滑至28萬9526人；中國批評美國採取不友善政策，美中地緣政治的緊繃變化、費用、治安皆是學生考量因素。

政治、費用、治安皆是考量

美聯社報導，國務院截至去年9月向中國學生發放8萬6080份F-1學生簽證，較前一年度增近40%，但仍比疫情前的超過10萬份低。

美國厚仁教育(WholeRen)執行長陳航(Andrew Chen)表示，這並非周期性現象，學生人數將持續下降，是新時代趨勢。「中國政府邊緣化英語教育、大肆宣傳美國槍枝暴力、描繪美國為衰落大國，因此中國家庭猶豫是否送孩子留美」。

東北大學(Northeastern University)機械與工業工程系鄭姓副教授(Zheng Yi)說，該校某工程研究所的中國學生申請人數疫情前還有20至30名，現只剩個位數，他認為部分原因可能是中國學生愛國情緒日益高漲。

近年中國在美國的留學生人數減少，圖為從紐約大學畢業的中國留學生在畢業典禮上與家人...
近年中國在美國的留學生人數減少，圖為從紐約大學畢業的中國留學生在畢業典禮上與家人在校園拍照留念。(本報檔案照)

中國學生偏好已轉向英國

非營利組織「研究生院校理事會」(Council of Graduate Schools)最新報告指出，2020年秋季以來印度、撒哈拉以南非洲國家的申請和入學人數激增，中國則下降。諮詢公司啟德教育(EIC Education)表示，中國學生的偏好已從美國轉向英國，他們喜歡英國教育的品質和費用、較短的課程以及較佳的治安。

目前在英國留學的黃姓上海學生說，中國三年來嚴格管控疫情的方式促使更多年輕人出國，「大多數人已經意識到外面的世界不同了，他們更願意離開」。

中美教育基金(US-China Education Trust)調查1991年至2021年曾在美留學的中國學生，發現他們有種裡外不是人的困境：在美國被視為潛在間諜，回中國則又被批評為太受西方影響。

專家憂美中交流橋梁斷裂

國際教育者協會(NAFSA)執行董事奧芬達(Fanta Aw)表示，下降趨勢在大學部更明顯，她歸因於低出生率、美中關係緊張、美國教育成本高昂、留學選擇更多等原因。

她警告國際教育交流萎縮，形同兩國的一座重要且長期的橋梁正在斷裂，因為這些學生未來可能是工程師、政治家、商業領袖，美國必須關注此現象。

疫情 中國留學生 學生簽證

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