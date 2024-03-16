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房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

記者胡玉立／綜合報導
房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）
房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

制定房屋銷售指南的全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)為解決一連串被控聯手壟斷等訴訟，15日同意支付4億1800萬元和解金，並將取消房仲業界已持續數十年的「收取6%售屋佣金」規定。

買主控壟斷 NAR願付4.18億和解

紐約時報報導，這項和解協議具里程碑意義，買賣房屋過程將迎來歷史性變化，房市專家預期可能引發美國房市百年來最大震動，美國屋主售屋成本將大幅下降。協議估計幾周內提交並待聯邦法院批准；4億1800萬集體訴訟和解金將分給最近售屋的全國各地賣方。

房仲協會以4.18億元與買主集體訴訟和解，意味著未來房仲可能要降低或拿不到佣金，...
房仲協會以4.18億元與買主集體訴訟和解，意味著未來房仲可能要降低或拿不到佣金，甚至改變了整個購屋模式。（歐新社）

仲介費變少 數十萬房仲恐失業

協議將使買賣方更易與仲介協商費用，或用較少仲介費換取較有限服務，還可能會有更多人完全放棄使用房仲經紀人，迫使數十萬房屋經紀人退出房仲業；經濟學家估計，今後佣金可能會減少30%，進而全面拉低房價。

聖地牙哥大學房地產名譽教授米勒(Norm Miller)表示，「這項協議將驚動整個房市，甚至逼出全新商業模式。」威斯康辛大學麥迪遜分校社會學副教授貝斯布里斯(Max Besbris)說：「這將是美國人買屋賣屋、找房方式的真正根本性轉變；絕對會改變房地產行業。」

他國售屋佣金1~3% 美國6%

美國房地產經紀人佣金標準堪稱全球最高，國人每年支付約1000億元房屋買賣佣金。許多國家售屋佣金率約1%到3%；美國多數仲介規定佣金5%或6%，由賣方支付；賣方仲介可與買方仲介私下談妥分享部分佣金。

2019年NAR先被密蘇里州一群房屋賣方控告違反「反壟斷法」，去年10月NAR被判賠償18億元；NAR放棄上訴，在全國各地引發十幾起類似訴訟。

NAR臨時執行長萊特(Nykia Wright)15日聲明表示，「我們的目標始終是保留消費者最大選擇並保護我們的會員。這項和解實現了這兩個目標。」

和解協議可釋放競爭力

和解協議有許多重大規則變更；其中包括禁止NAR建立任何允許賣方仲介為買方仲介設定佣金的規則。批評者過去指責買方仲介往往因此「引導」客戶到更高價房屋以收取更高佣金費用。NAR曾表示，當前模式買賣雙方可因仲介專業建議受惠。但消費者權益倡議者認為，各種規定讓房屋買賣佣金架構完全缺乏透明化。

科恩米爾斯坦(Cohen Milstein)反壟斷業務聯席主席、敲定和解協議的其中一位律師布朗(Benjamin Brown)表示，「競爭力將被釋放，可望看到新定價模式以及為購屋者提供服務的創意方法。這是這一行非常激動人心的時刻。」

房地產 密蘇里州 紐約時報

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