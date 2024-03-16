保費貨比三家、要求折扣 逾半屋主1年省下近500元

房屋保險費用飆漲。（美聯社）

房屋保險 費用飆漲，許多屋主除了貨比三家，也向保險公司要求折扣；消費財經資訊網站Valuepenguin民調報告指出，2023年裡，約有54%美國屋主在不同房屋保險公司之間比價，平均一年省下474元。

調查顯示，52%屋主要求保險公司提供折扣，平均一年因此省下472元。

若以年齡區分，千禧世代(Millennials)屋主最懂得貨比三家，比率約有57%。X世代(Gen X)屋主則最少貨比三家，比例僅49%。如此結果反映不同世代民眾對於房屋保險的消費習慣。

房屋保險花費每年約在600元至3000元之間，取決於居住州以及房屋類型。

Valuepenguin保險分析師桑加麥希瓦(Divya Sangameshwar)對新聞周刊(Newsweek)表示，最佳假設狀況是，消費者多方比價，向保險公司要求折扣，或者減少保險項目以便節省保費 支出。

72%受訪者說，過去一年裡房屋保險漲價，有34%受訪者則說，如今房屋保險費用比以前負擔更重。

根據統計，約有37%消費者的房屋保險保費漲價在5%至9.99%之間，另外24%消費者的房屋保險保費漲幅則在10%至29.99%之間。

高達75%受訪者說，估計今年房屋保險仍將繼續漲價。有26%受訪者說，擔心房子將淪為「無法保險」(uninsurable)的下場。

房屋仲介業者說，許多屋主因為不知道可以開口詢問保險公司，結果錯失讓保費降低的機會。

房地產仲介業者霍爾瓦特(Cody Horvat)指出，許多保險公司看準民眾不願花時間比價或打電話詢問客服人員能否提供折扣，但從數據統計可以看出，這些作法能為屋主省下數百元開銷。

桑加麥希瓦說，氣候變遷導致房屋保險保費大漲，颶風、龍捲風、熱浪以及其他極端天候出現次數變得頻繁，威力越來越強大，使得全國各地申請房屋保險理賠案件隨之增加。就在相同時間裡，保險公司則面臨建築成本上漲的考驗。

桑加麥希瓦說，保險公司退出加州 等市場將將進一步打擊消費者。