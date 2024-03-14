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蒙州要禁遭擋下…查禁TikTok 實務、法律、政治有難關

編譯潘勛／綜合13日電
TikTok 的擁護者13日聚集在國會山莊前，聲稱TikTok 幫助她們的事業，也協助她們成長，因此反國會的禁止法律。（美聯社）
TikTok 的擁護者13日聚集在國會山莊前，聲稱TikTok 幫助她們的事業，也協助她們成長，因此反國會的禁止法律。（美聯社）

眾院13日壓倒性通過禁抖音法案後，華爾街日報(WSJ)報導，查禁或逼迫抖音(TikTok)出售其在美業務，在國會再度得勢，但那麼做其實會大開惡例，不管在實務、法律及政治方面都是如此。

抖音的母公司是中國的「字節跳動」，美國查禁抖音談了很多年，但眾院13日通過的新法案顯然讓這個短視頻平台猝不及防；抖音美國分公司先前呼籲用戶向選區的國會眾議員反映，但似乎只惹怒兩黨國會議員，反彈力道更大。

被美國鎖定過的中國公司很多，最出名的就是華為及中方的晶片廠，給的打擊也很大。先進晶片製造設備禁止出口到中國，而華為之類公司被禁止購買有美國科技的晶片。鑒於美國在半導體供應鏈很多重大部分有宰制力，華府對下游公司的壓擠力量很大。

但抖音這個命題就棘手得多。首先要碰到法律問題。最近蒙大拿州要禁抖音，遭聯邦法官擋下，說可能違反憲法第一修正案，另外「基調是很濃的反中情緒」。最高法院由保守派占大多數，正在考量別的法律，打算限制社媒平台的編輯處分權，但經常大力支持第一修正案的主張。

再來是實務問題。已通過的法案或許能強迫App商店拿掉抖音，但是要限制由網路瀏覽器下載，或者拿掉已安裝好的抖音App，必然要制定更具有強制力的法條。

因政治而真查禁抖音，對很大部分的選民基本盤會造成極大惡感。在總統選舉之前，禁止幾千萬用戶不得使用他們最愛的App，而且大多是年輕人，只怕要付出沉重政治代價；年輕人已經對拜登政府處理以哈戰爭感到不滿了。拜登總統說，法案若送到他桌上，他會簽字。只是，拜登競選團隊幾周以前才加入抖音，更凸顯這種兩難處境。

華府更偏愛的選項，是強迫抖音出售在美業務，而法案規定必須在六個月內完成。但想那麼做一樣不容易。追求抖音業務的人無疑很多，但北京可能不容那種事發生；事實上中國很久以前就說過，反對任何強迫出售。

美國抖音被關而失去營收，對字節跳動公司就算不是重大災難，也是很大打擊，鑒於中國經濟困窘則更是如此；字節跳動的財務雖未公開，但根據資訊新聞管道，它的營收有八成來自中國。

抖音 拜登 晶片

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