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重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

眾院新證詞 川普未搶方向盤去國會 曾促派遣1萬國民兵

編譯潘勛／綜合12日電

眾院調查小組11日公布聯邦特勤局幹員作證謄本，內容為2021年1月6日國會暴動案發生之前，川普並未爭搶防彈座車的方向盤而想自駕前往國會山莊；但最新公布的報告指出，暴亂當天，川普曾催促派遣1萬國民兵前往保衛首都，遭華府市長拒絕。

紐約時報報導，當時擔任川普座車駕駛的幹員表示，當時川普堅持要去國會山莊，但遭特勤局首席幹員恩格爾(Robert Engel)以無此計畫而拒絕；名字未公開的該幹員表示，川普當時提高聲調，但就他來看，川普似乎沒被激怒，也不像更早之前在白宮橢圓形區域(White House Ellipse)演講時，那麼毛躁或者生氣。

該幹員表示，川普絕未撲搶駕駛方向盤，也沒與特勤幹員們攀談，與前白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)向民主黨當年組成國會暴亂案特別委員會所述的證詞，兩者有衝突。哈欽森證詞裡，最受熱議、聳動的元素之一，就是川普搶方向盤。

擔任駕駛的特勤幹員作證謄本增添細節，談到國會暴亂案發生時最受爭議的一幕，但眾院調查國會暴亂案特別委員會之前從未公布；委員會與特勤局就12次訪談達成協議，避免公布「隱私、只供官方使用的資訊，還有情報及執法方面敏感的紀錄、未經整理的情報素材」。

華盛頓時報(Washington Times)報導，但民主黨主持的國會暴亂案特別委員會壓下另分證詞，內容是前白宮副幕僚長奧納托(Tony Ornato)作證說，川普要求派1萬名國民兵前來華府；作證謄本也指出，川普政府內部對國民兵部署緩慢感到沮喪。

共和黨監督小組委員會主席勞德米爾克(Barry Loudermilk)表示，前國會暴亂案調查委員會顯然壓下奧納托的關鍵證人證詞，不讓人民知道，原因在證詞與他們預先決定好的說詞有所衝突。

奧納托在供詞中表示，自己記得前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)去電華府市長包瑟(Muriel Bowser)，內容中提到1萬這個數字，「總統想確保妳有足夠」的人手；但包瑟最後拒絕川普提議的1萬國民兵前來，只要求幾百名，能扮演的角色有限。

川普 白宮 國民兵

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