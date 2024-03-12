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美國近五成父母仍資助成年子女 平均每月給1384元

編譯尤寶琪／綜合11日電
根據調查，有多達61%與父母同住的成年人，並不會分擔家庭開銷。（美聯社）
根據調查，有多達61%與父母同住的成年人，並不會分擔家庭開銷。（美聯社）

如今年輕人想靠自己養活自己變得更加困難，導致父母親選擇出手相助；Savings.com最新調查顯示，47%家裡有成年子女的家長，仍提供子女某種程度的經濟支柱，無論從購買食物、到支付手機費用到代付醫療或汽車保險等，平均每月為成年子女花費1384元。

但Savings.com也發現，61%仍住在家中的成年子女，根本不幫忙分擔家庭開支。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，除了飆升的食品和住房成本之外，千禧世代和 Z世代還面臨著他們的父母在同一年齡層時沒有遇到的其他財務挑戰：他們的薪水在經過通貨膨脹調整後，不僅低於父母20多歲和30多歲時的收入，且還背負著更龐大的學生貸款；在這種情況下，有更多父母選擇出手幫忙

但從其他方面來看，現在年輕人的表現則很不錯；與父母在同年齡層時期相比，Z世代更有可能擁有大學學位和獲得全職工作，尤其是女性，她們不僅有更高的教育水平，而且收入也更高。

對父母來說，在他們自己的退休保障出現風險時，資助成年子女恐造成巨大的消耗。Savings.com報告指出，58%的受訪父母表示，為了成年子女犧牲了自己的經濟保障，較2023年的37%大幅增加。

佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)專業財務規劃師卡洛琳‧麥克拉納漢(Carolyn McClanahan)表示，父母應該「為自己制定良好財務計畫，然後為能給孩子多少錢編列預算」。

麥克拉納漢建議父母在提供財務支持之前，先設立一個界線與時間點，並要考慮到自己的退休計畫，和償還債務或長期醫療儲蓄等其他財務目標。

「你需要畫定界線並找到一個平衡點，」麥克拉納漢解釋，一般來說，父母應該要先預留退休和應急基金。

金融服務集團Edelman Financial Engines財務規畫總監伊莎貝爾‧巴羅(Isabel Barrow)建議客戶要達成協議：子女須先以其他方式做出能支持自己財務未來的決定之後，像是將工資的10%存入401(k)等，父母才為孩子提供財務支持。

巴羅指出：「如果他們有收入，如果他們有工作，那就可以存錢；這必須是他們對你的承諾。」

退休 貸款 預算

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