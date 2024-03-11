喊砍3政府福利 川普：刪減社安金跟紅藍卡 就能做很多事

川普受訪時稱，社安福利需要重新檢討，拜登說絕不會同意。圖為社安署在馬里蘭州總部。(美聯社)

前總統川普 11日接受CNBC新聞頻道節目「財經論談」(Squawk Box)專訪，主持人克爾能(Joe Kernen)詢問對社安金 、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)以及俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)三大政府福利計畫有何打算。川普回答，如果刪減福利「就能做很多事情」。拜登 總統透過X平台發文回應指出：「我當家絕不讓這種事發生。」

拜登競選總部的X平台官方帳號11日上午分享川普接受「財經論談」節目訪問的影片，並點出川普發言重點：「如果刪減社安金跟紅藍卡，就能做很多事情」。拜登則對影片回應寫道：「我當家絕不讓這種事發生(Not on my watch)。」

今年11月大選極可能是拜登、川普二度交手，拜登競選總部近來頻頻針對川普發言安排拜登做出即時回應。白宮也發表聲明，形容刪減社安金與紅藍卡的想法「絕對是走回頭路」。

川普接受克爾能訪問時說，刪減福利計畫就能做很多事情，福利計畫有很多盜領問題以及不當管理。

克爾能詢問川普，外界似乎認為他對刪減政府福利預算的看法，與拜登觀點其實差不多。川普回答：「我不贊成如此論述。」川普進一步表示，拜登政府將讓社安金計畫變弱，「因為國家已經變弱了」。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)發表聲明說，拜登上周對國會發表國情咨文(State of the Union)便已提出警告，共和黨官員打算砍紅藍卡及社安金。

輩茲指出，拜登7日國情咨文明確表示：「如果有人企圖刪減社安金或紅藍卡，或者想要調高退休年齡，我會加以阻止，我會保護並且加強社安金，要求富人公平繳稅」。

貝茲說，對於一輩子為紅藍卡、社安金繳稅的民眾來說，刪減福利絕對是走回頭路，而刪減福利的目的只是為了讓超級有錢人再次享受減稅好處。

社安金在政府預算中占比最高，約有22%。