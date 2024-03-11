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AIT執行理事：期待與賴清德團隊合作 確保政策連續

編譯中心／綜合10日電
美國在台協會執行理事藍鶯(中)9日受舊金山灣區台灣商會之邀參加2024年會晚宴，發表主題演說。(中央社)
美國在台協會執行理事藍鶯(中)9日受舊金山灣區台灣商會之邀參加2024年會晚宴，發表主題演說。(中央社)

美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯9日談到今年1月選後的美台關係，強調期待五二○後與新總統賴清德團隊合作，確保政策連續性，尤其美方將致力深化美台經濟合作並助台提升韌性。

中央社報導，藍鶯9日受美國舊金山灣區台灣商會邀請參加2024年會晚宴，發表「大選後美台關係展望」主題演講。她重申美方對台政策將保持連續性，美台決策者在新舊政府交接時，致力在關鍵優先事項取得進展，以確保維持區域和平穩定。

鑑於中方持續在軍事、經濟及外交等方面脅迫台灣，也讓協助強化台灣抵禦北京施壓的能力更形重要，台海現狀才得以維持。

藍鶯提及兩大關鍵事項，包括推動增強美台經濟夥伴關係，這是拜登政府對台政策一大重點，以及提升台灣韌性，例如加強台灣自衛能力、支持台灣拓展國際空間，還有肯定台灣在全球經濟所占的中心地位。

藍鶯將韌性喻為跳彈簧床，需多層次和多種類的織料及纖維，從不同方向牢牢編織，才能承受挑戰和壓力；透過整合國防體系外的不同單位力量，例如台北的數位部、經濟部及內政部多項措施，將有助台灣提升韌性，互惠互利的經濟夥伴關係就如同最強有力的纖維。

藍鶯表示，美國將持續擴大和深化美台經貿關係並促進雙邊投資，尤其在AI、5G、網安和能源等新興領域。

這是藍鶯首度以AIT執行理事身分赴西岸出席商會晚宴。她日前還曾參與智庫活動，並與台灣留學生就美國政府外事服務及就業發展進行交流。

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