我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局「直接申報」免費網路報稅 加州、紐約等12州試行

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

特派記者廖士鋒、黃雅慧／北京報導
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國全國政協會議10日閉幕，會中通過「政治決議」，當中涉台部分重申「共同推進祖國和平統一進程」，決議獲全票通過，形同為今年中國「兩會」(人大、政協會議)期間的對台論述定調。今年政協的政治決議是2018年以來，首度明文寫出「和平統一」。

中國政協主管涉台工作，政協主席王滬寧10日在閉幕會上發表談話未涉及兩岸議題，大會全票通過「政治決議」指出，要學習貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國「和平統一」進程。

去年、前年 皆未提及和統

回顧去年中國政協通過的政治決議，對台灣議題僅提到一句，即「推進祖國統一」；前年政治決議則提到，要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑。

今年兩會涉台論述，從王滬寧發表政協常委會工作報告，提到圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展；中國人大委員長趙樂際在工作報告中提及，參與推動中美洲議會取消「台灣地區立法院」常駐觀察員地位、接納中國人大為常駐觀察員等內容。

最受矚目的是中國國務院總理李強5日在政府工作報告指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

習近平表態 平息路線之爭

當時李強提到「祖國統一」而未提「和平統一」，不少外國媒體報導關注，不過中共總書記習近平隔天下午參加政協聯組會時，就涉台議題強調要不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國「和平統一」進程。

習近平表態後，有關北京是否仍堅持「和平統一」路線的爭論已告平息，10日政協閉幕前通過政治決議，再度寫入「和平統一」則是更明確的定調。

解放軍喊話 堅決打獨促統

同時中國人大「解放軍和武警部隊代表團」發言人吳謙9日就涉台議題表態，宣稱大陸願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不給台獨分裂行徑留下一絲一毫空間；強調解放軍將持續加強練兵備戰，堅決打「獨」促統。

中國全國政協會議10日閉幕後，依照兩會議程，全國人大會議將於11日下午閉幕，外界關注會議是否增列人事任免案、法律修訂案等，而由於總理記者會已取消，人大閉幕後今年兩會議程即告落幕。

兩會 解放軍 習近平

上一則

奧斯卡／奧本海默大贏家 包辦最佳影片&最佳導演 席尼墨菲稱帝、艾瑪史東封后

延伸閱讀

中國對台定調和平統一 2018年以來首度明文論述

中國對台定調和平統一 2018年以來首度明文論述
組織法修改 國務院地位矮化

組織法修改 國務院地位矮化
中國政協閉幕 王滬寧：堅持黨的領導才有前景

中國政協閉幕 王滬寧：堅持黨的領導才有前景
李強宣布提高養老金20元 輿論炸鍋了「打發叫花子呢」

李強宣布提高養老金20元 輿論炸鍋了「打發叫花子呢」

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全