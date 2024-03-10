我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

民調領先拜登 但經費遠輸…川普在戰場州面臨硬戰

編譯廖振堯／綜合9日電
前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度化為選票，將是一大挑戰。圖為川普支持者9日在喬治亞州出席他的競選造勢活動。(路透)
前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度化為選票，將是一大挑戰。圖為川普支持者9日在喬治亞州出席他的競選造勢活動。(路透)

前總統川普在一系列搖擺州的民調看似比拜登總統更具優勢，但川普的經費遠落後於有民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)大力撐腰的拜登。兩位候選人接下來都安排關鍵戰場州的行程，川普除了拜票須有成效，也得看共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)籌款能否迎頭趕上。

華爾街日報報導，拜登、川普9日皆造訪喬治亞州，這是他們2020年競選中選情最接近的州。拜登未來一周還將前往新罕布夏、威斯康辛、密西根等關鍵州；川普將在下周拜訪拜登以微弱優勢獲勝的亞利桑納州。

拜登競選團隊8日宣布發起一項耗資3000萬元、為期六周的廣告活動，並廣招搖擺州的競選工作人員，預計3月增加至少350名新員工、增開100個辦公室。民主黨迄今在關鍵州的基礎建設比共和黨多投入數百萬元。

拜登去年開始便受益於與DNC聯合籌款，1月底競選活動手頭現金為5600萬元，大勝川普的3050萬元；川普僅各種刑事和民事案件的法律費用就花費約5000萬元。

RNC截至2023年底僅有800萬元現金、還有180萬元債務；DNC同期已有2400萬元，用於支持關鍵州組織工作。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)資料顯示，DNC本次選舉周期已向州黨部委員會注入1370萬元，約為RNC的七倍；在七個關鍵搖擺州，DNC注入的金額約是RNC的五倍。且RNC表示今年1、2月便籌得逾2200萬元，還有外部團體承諾共約7億元的支持。

川普競選團隊未透露如何贏得搖擺州的具體細節，但相信資源將到位。競選團隊整合從本周的RNC改選起頭，預計11日便會成立一個聯合籌款委員會。川普二兒媳婦賴拉(Lara Trump)8日上任RNC共同主席時表示將積極規劃籌款、尋求關鍵州支持。

川普競選團隊也表示將繼續吸引未表態選民，並有信心吸引西語裔、非裔選民支持；川普也將繼續在邊境問題、經濟、高齡等議題上攻擊拜登。

川普 拜登 搖擺州

上一則

奧斯卡／奧本海默入圍13項最多 諾蘭可望首奪最佳導演

下一則

「我不年輕，不是秘密」拜登新廣告強調經驗豐富 帶美國度難關

延伸閱讀

拜登再戰川普大勢已成 台國安局：誰當選都「友台制中」

拜登再戰川普大勢已成 台國安局：誰當選都「友台制中」
永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」
4年前在喬州險勝川普 拜登選同一天拚場造勢

4年前在喬州險勝川普 拜登選同一天拚場造勢
拜登新廣告大秀政績 自嘲「我不年輕，不是秘密」

拜登新廣告大秀政績 自嘲「我不年輕，不是秘密」

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年