民調領先拜登 但經費遠輸…川普在戰場州面臨硬戰

前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度化為選票，將是一大挑戰。圖為川普支持者9日在喬治亞州出席他的競選造勢活動。(路透)

前總統川普 在一系列搖擺州 的民調看似比拜登 總統更具優勢，但川普的經費遠落後於有民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)大力撐腰的拜登。兩位候選人接下來都安排關鍵戰場州的行程，川普除了拜票須有成效，也得看共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)籌款能否迎頭趕上。

華爾街日報報導，拜登、川普9日皆造訪喬治亞州，這是他們2020年競選中選情最接近的州。拜登未來一周還將前往新罕布夏、威斯康辛、密西根等關鍵州；川普將在下周拜訪拜登以微弱優勢獲勝的亞利桑納州。

拜登競選團隊8日宣布發起一項耗資3000萬元、為期六周的廣告活動，並廣招搖擺州的競選工作人員，預計3月增加至少350名新員工、增開100個辦公室。民主黨迄今在關鍵州的基礎建設比共和黨多投入數百萬元。

拜登去年開始便受益於與DNC聯合籌款，1月底競選活動手頭現金為5600萬元，大勝川普的3050萬元；川普僅各種刑事和民事案件的法律費用就花費約5000萬元。

RNC截至2023年底僅有800萬元現金、還有180萬元債務；DNC同期已有2400萬元，用於支持關鍵州組織工作。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)資料顯示，DNC本次選舉周期已向州黨部委員會注入1370萬元，約為RNC的七倍；在七個關鍵搖擺州，DNC注入的金額約是RNC的五倍。且RNC表示今年1、2月便籌得逾2200萬元，還有外部團體承諾共約7億元的支持。

川普競選團隊未透露如何贏得搖擺州的具體細節，但相信資源將到位。競選團隊整合從本周的RNC改選起頭，預計11日便會成立一個聯合籌款委員會。川普二兒媳婦賴拉(Lara Trump)8日上任RNC共同主席時表示將積極規劃籌款、尋求關鍵州支持。

川普競選團隊也表示將繼續吸引未表態選民，並有信心吸引西語裔、非裔選民支持；川普也將繼續在邊境問題、經濟、高齡等議題上攻擊拜登。