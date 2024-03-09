川普轟國情咨文「史上最糟」 社群平台當機削弱批評力道

拜登在國情咨文演講中不點名的批判川普13次，川普也毫不客氣回批拜登的演講是「史上最糟」。（美聯社）

前總統川普 批評拜登 總統7日發表的國情咨文 是「史上最糟」，他批拜登的演說內容是「盲目的反川普症候群」(Trump Derangement Syndrome)。不過，川普原先預告要在社群平台「真實社群」(Truth Social)上對拜登咨文即時「事實查核」，卻因為技術問題不斷當機，削弱了回批力道。

拜登的國情咨文雖未直接點名川普，但演說不斷以「我的前任」(my predecessor)或「共和黨籍總統」相稱，次數多達13次，他批評川普是民主和自由世界秩序的敵人。

川普原本預告在Truth Social發文回嗆，可是Truth Social網站在整場演說的多數時間未能正常運作，時而上線、時而斷訊。但川普稍後仍痛批，「這可能是史上最憤怒、最沒同情心又最糟糕的國情咨文演說」，「這是我國的恥辱！」

川普甚至趁機嘲諷拜登髮型等外貌，例如講話時看來「很怒」，還有拜登不時咳嗽，川普說，「別握拜登的手，他整晚都在咳！」

川普也轉向談論政策。當拜登提到新冠疫情時，川普將美國復原歸功給自己；他砲轟拜登放任高通膨問題，並抱怨電動車相關議題及拜登在幫助退役軍人方面的紀錄等。

針對拜登指控「我的前任」竟正告訴侵烏中的俄羅斯可以為所欲為，川普反批拜登根本沒反抗俄國總統普亭，反將烏克蘭拱手交給普亭，此舉很離譜又危險，令人難以接受。

拜登批評川普持續將移民「妖魔化」，例如宣稱他們恐「汙染我國血統」。川普回稱，拜登7日幾乎未提及移民或邊境問題，「他(拜登)永遠不會解決這個問題」，「拜登想要我國充滿移民」，其引發的犯罪問題也將空前嚴重。

拜登藉演說凸顯和川普的區別，拜登示警「川普對美國民主構成的威脅」，尤其川普在2020年11月敗選後，屢屢大談選舉過程存在舞弊。拜登形容這是充滿怨恨、復仇及報應的美國故事。他並譴責川普等企圖淡化與掩飾2021年1月6日華府國會山莊暴動案真相的人士。

針對以保守派大法官占多數的聯邦最高法院，2022年推翻其1973年「羅訴韋德案」裁定，使憲法對美國婦女墮胎權的保障戛然而止，川普曾以其任內任命其中三位保守派大法官為由，自詡在其中扮演要角。拜登諷刺這是川普自吹自擂，同時抨擊川普等反墮胎權的共和黨人士對美國女力毫無所悉。拜登向選民喊話，若美國人民給他一個支持墮胎選擇權的國會，他將恢復憲法層級的保障。

川普在總結說道，這場演說存在巨大扭曲和謊言，但美國人民明白這點，他們知道11月5日(總統大選日)將是美國史上最重要的一天！