拜登展現戰鬥力準備好連任 逾6成觀眾對國情咨文留正面印象

根據CNN民調，有六成民眾對拜登總統7日的國情咨文持正面看法。（路透）

拜登 總統在選舉年發表國情咨文(State of the Union)，用字遣詞堪稱歷任總統在眾院議場發表演說最嗆辣之一，台下共和黨 籍國會議員則不時高聲詰問；紐約時報形容，拜登讓世人看到的不是「老頭老喬」，而是有戰鬥力的老喬、憤慨的老喬、勇敢大聲說話的老喬、已經準備好連任，擺出「放馬過來」架勢的老喬。

現代美國政治本質變得火氣十足，拜登演說可見一斑，與昔日端莊穩重、以留名歷史為目標的總統國情咨文相比，出現明顯反差。拜登一再鎖定11月大選可能再次交手的前總統川普 猛攻，並對坐在台下的共和黨國會議員當面提出批判。共和黨國會議員一邊嘲弄一邊報以噓聲，民主黨國會議員則為拜登喝采「再做四年」，現場氣氛高昂彷彿造勢場合。

81歲的拜登抓緊可能是11月選舉之前最多電視觀眾、網路網友收看的演講機會，證明自己有毅力、有活力、有能力，還有不吐不快的滿腔憤慨。拜登選擇與川普直球對決，把今年大選定調為對川普的一次公投，而不是自己施政表現的檢視。

雖然拜登在演說中沒有點名川普，卻13次提到「我的前任」(my predecessor)，同時以「你們這些眾議員」(you in this chamber)批判共和黨國會議員為了阿諛川普，以政治因素阻撓對烏克蘭軍援及邊境協議。演說遭到共和黨國會議員叫囂而打斷時，是拜登表現最犀利的亮點，諷刺共和黨提出的論述，並放話要共和黨拿出行動讓重大法案通過立法。

根據有線電視新聞網(CNN)委託獨立民調機構SSRS在演說結束進行的即時民調，收看國情咨文實況轉播的美國觀眾超過六成對拜登表現留下正面印象；不過，值得注意的是，接受調查的對象是收看轉播觀眾，而非登記選民。

統計顯示，收看轉播的觀眾有64%對拜登演說內容傳達訊息予以肯定，其中有35%回答「高度肯定」，另外29%則說「頗為肯定」，留下負面印象的觀眾則有35%。拜登2023年國情咨文演說僅34%受訪觀眾「高度肯定」。