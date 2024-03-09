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二媳婦賴拉 川普秘密武器 「川家」2024最受注目成員

記者胡玉立／綜合報導
川普的二媳婦賴拉‧川普當選共和黨全國委員會共同主席，並展示一張捐款支票。(美聯社)
川普的二媳婦賴拉‧川普當選共和黨全國委員會共同主席，並展示一張捐款支票。(美聯社)

前總統川普的二媳婦賴拉·川普 (Lara Trump)一直都有多重身分：她是川普次子艾瑞克·川普(Eric Trump) 的妻子、兩個孩子的母親、健身狂人、美國搖滾歌手湯姆佩蒂(Tom Petty)翻唱歌手、兒童讀物作家、電視節目「Inside Edition」前製作人；8日，她又多了一項，當選共和黨全國委員會(RNC)共同主席，成為少數共和黨人的攻擊目標，因為這些人擔心她公公川普在黨內影響力過於強大。

現年41歲的賴拉‧川普，已取代曾在白宮政壇扮演要角的川普大女兒伊凡卡·川普(Ivanka Trump)和她丈夫庫許納(Jared Kushner)，成為2024年大選最受注目的川普家庭成員。伊凡卡夫婦在2020年大選後辭去白宮顧問公職，遠離政治。

川普到現在都還會提及他如何注意到二媳婦的政治潛力；他說他首次角逐白宮時，在飛機上看到福斯新聞播出一位女性大力為他辯護，過了一會兒，他才震驚意識到那是他媳婦。

賴拉·川普則受訪表示，「他(川普)總是告訴我，我是秘密武器；從那時起，我們真的在政治上建立了聯繫，我也沉浸其中。」

賴拉·川普是北卡羅來納州人，在大學修傳播學，在當地電視新聞實習，後來搬到紐約，在法國廚藝學院(French Culinary Institute)修業，並在公寓裡賣蛋糕。後來她到Inside Edition節目擔任製片人，在紐約與艾瑞克·川普相識。2008年她在一場美國網球公開賽上首次見到未來的公公川普；當時這位億萬富翁給了她一些冰淇淋，緩解了她的緊張情緒。

2014年她與艾瑞克在川普位於佛州棕櫚灘的海湖莊園結婚。目前這對夫婦和他們的孩子住在棕櫚灘郡，距兄長小唐納·川普不遠。賴拉·川普仍將住在佛州，但會在RNC所在地華府設立辦公室。

2021年，賴拉‧川普曾考慮競選北卡羅來納州聯邦參議員，但後來她決定成為福斯新聞撰稿人，不過這份工作隨著川普在2022年底再次宣布參選總統而終止。身分多重的賴拉‧川普，現在將專注於一件事情上：選舉。她說：「我們還有很多工作要做，而且時間有限；我會全力以赴。」

川普 北卡羅來納州 白宮

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