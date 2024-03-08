邀請旁聽國情咨文嘉賓 反映2黨選戰焦點議題

拜登總統發表國情咨文前，第一夫人吉兒與受邀來賓合照。(美聯社)

拜登 總統7日發表國情咨文演講的嘉賓邀請名單，充分展現民主黨與共和黨 在2024年選舉季升溫下，各自的關注焦點；第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)邀請的嘉賓包括醫師、生活受到共和黨州立法機關嚴格墮胎禁令影響的婦女、工會領袖、槍枝管制倡議者等；共和黨議員則邀請高度關注美國移民制度的來賓，指這是11月大選核心議題。

吉兒辦公室聲明表示，「白宮邀請的嘉賓，體現了拜登演講中重視的議題以及拜登賀錦麗政府為國人制定的政策。」

若依主題區分，在生殖健康議題方面最特別的吉兒客人是德州婦女凱特·考克斯(Kate Cox) 、阿拉巴馬州 伯明罕婦女拉托亞·比斯利(Latorya Beasley)、記者兼女性健康倡導者瑪麗亞·施賴弗 (Maria Shriver) 。

其中，考克斯是兩名孩子的母親，德州最高法院去年年底拒絕讓高危險妊娠的她緊急墮胎，她為此告上法庭。比斯利因為阿拉巴馬州最高法院最近裁定將胚胎視同兒童，她預定的人工受孕手術突然被取消。施賴弗則與吉兒共同發起白宮婦女健康研究倡議行動。其他民主黨議員也出面邀請多位與生殖健康議題相關的賓客。

在工會議題方面，吉兒包廂貴賓另請到美國汽車工人聯合會(UAW)主席費恩(Shawn Fain)等人；UAW已於1月宣布支持拜登。

在槍枝管制議題方面，槍枝管制倡議者賈茲敏·卡扎爾斯(Jazmin Cazares)也應吉兒之邀出席；她是2022年5月德州羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案九歲罹難女童的姊姊。

共和黨強調移民議題，眾院議長強生(Mike Johnson)邀請婦女諾布爾斯(Tammy Nobles)出席；諾布爾斯的女兒2022年被薩爾瓦多入境的黑幫少年成員姦殺，她向國土安全部索償1億元。

眾院共和黨黨團主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)則邀請國家邊境巡邏委員會Local 2724工會主席巴德隆(Brandon Budlong)到場。