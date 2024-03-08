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拜登重申「自由 」爭連任 說服選民相信美國民主岌岌可危

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統7日發表國情咨文，抵達國會時受到歡迎。(路透)
拜登總統7日發表國情咨文，抵達國會時受到歡迎。(路透)

拜登總統去年4月宣布尋求連任時，發表演說以「自由」(Freedom)一詞開場。7日晚間國情咨文是拜登身為連任候選人的最重要演講，同樣以自由為基調，希望爭取選民給他再做四年的機會。

國家廣播公司(NBC)分析，拜登團隊以自由及美國民主面臨威脅為選舉主軸的決定，經常遭到盟友批評，未來幾個月美國民眾對經濟的切身感受，對拜登81歲高齡的看法，預料都將成為輿論討論重點。

幕僚團深知拜登如何回應高齡質疑的重要性，也同意必須加緊努力，讓政府經濟政策與施政成果能與選民日常生活獲得改善產生聯結。不過，幕僚同時指出，倘若美國民主受到破壞，這一切將變得不再重要，拜登透過國情咨文表達的重點是，美國民主岌岌可危的現實確實可能發生。

一名拜登顧問說，選民對於拜登的訴求已經有了正面回應。

參與拜登國情咨文講稿草擬的歷史學家米昌姆(Jon Meacham)受訪時說，拜登2020年大選時曾說，投票是對民主與正直(democracy and decency)做出選擇，當時部分人士認為這些用詞過於學術化、過於疏遠，但現在已有兩場選舉結果可以證明事實並非如此。

前美國總統羅斯福1941年國情咨文以提出「四大自由」(Four Freedoms)著稱。羅斯福說，人民擁有四大基本自由包括言論自由(freedom of speech and expression )、信仰自由(Freedom of worship)、免於匱乏的自由(freedom from want)、免於恐懼的自由(freedom from fear)。

在橢圓形辦公室裡掛著羅斯福肖像畫的拜登，則提出21世紀版的「四大自由」。今年1月初，拜登在賓州佛吉谷(Valley Forge)說，這次大選投票是對自由的選擇。他說，選舉將對許多議題投票，包括行使投票權且列入計票的自由、有權選擇的自由、有權公平競爭的自由及免於恐懼的自由。

國家廣播公司分析，這場演說具有十足的象徵意義與實質意義，拜登提及的所有政策以及論述方式，外界都將從11月大選的角度放大解讀。幕僚則說，拜登演說將留下歷史時刻。

總統發表國情咨文，兩黨議員常常會穿上特別顏色的衣服區別，民主黨議員穿上白衣合照。...
總統發表國情咨文，兩黨議員常常會穿上特別顏色的衣服區別，民主黨議員穿上白衣合照。（路透）
支持巴勒斯坦的民眾，在國會外示威抗議。（美聯社）
支持巴勒斯坦的民眾，在國會外示威抗議。（美聯社）

拜登 投票 國情咨文

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