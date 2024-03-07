拜登支持度危險 打算至少動用7億「銀彈」轟垮川普

拜登陣營打算動用銀彈當定海神針，把經費拮据的川普砸個難以招架。（路透）

Politico政治網站6日報導，11月總統大選再現拜登 總統對決前總統川普 ，拜登陣營財力有優勢，打算動用銀彈當定海神針，把經費拮据的川普砸個難以招架；國會山莊報(The Hill)報導，但川普的選戰陣營並未自潰，一連串民調顯示拜登支持度不如四年前，讓民主黨 開始恐慌。

「超級星期二」初選結果註定拜登、川普再度對決，也凸顯這次總統選舉即將成為近代最昂貴的一次，據估選戰周期將花用27億元。挺拜登的兩大政治行動委員會分別要砸2億5000萬元及2億元大打廣告，轉移選民注意力，不再看拜登的高齡，而是去回想川普任內的亂七八糟。

拜登選戰團隊6日聲明指出，各路盟軍保證動用7億元以上，出力打敗川普。

總統普選選戰尚未正式開打，但民調平均值指出，拜登落後給川普；拜登的施政認可度在低檔起伏。但他有的是錢。

據聯邦選舉委員會取得的申報資料，拜登與民主黨全國委員會相形川普及共和黨全國委員會，現金方面有4100萬元的優勢；拜登初選只面臨名義上的對手，所以能聚攏現金，而川普得花錢在選戰以及打官司。

民主黨資深顧問卡特(Stephanie Cutter)表示，這一點便是現任總統的終極優勢，得以籌款，就地面戰、空戰做早期投資，確定與對手有別的創意訊息，而超前部署普選。

但是民調指出，拜登在幾個選戰關鍵州落後給川普，他的訊息戰並未吸引到搖擺選民，令人平添憂心。

很多民主黨人原本認為，川普的眾多官司淹也淹死他，但最高法院4日一致判決，以憲法第14修正案令川普失格並不成立。其他高規格刑案已延後審理，能否在選舉日前出現判決，令人懷疑。

紐約時報及錫耶納學院(Siena College)聯合民調周末指出，川普在全國已登記選民中，以48%支持率領先拜登的43%。

經濟方面雖然各類指標良好，但選民不領情，認為要買食品都捉襟見肘；而最高法院拒絕審理川普主張自己有豁免權，得不為試圖推翻2020年選舉結果而遭控告，也讓民主黨失望。民主黨聯邦參議員威爾契(Peter Welch)等人都表示，這叫人氣憤難平，華府的巡迴上訴法院斷然駁斥川普自稱的豁免權。