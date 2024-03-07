我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

拜登支持度危險 打算至少動用7億「銀彈」轟垮川普

編譯潘勛／綜合6日電
拜登陣營打算動用銀彈當定海神針，把經費拮据的川普砸個難以招架。（路透）
拜登陣營打算動用銀彈當定海神針，把經費拮据的川普砸個難以招架。（路透）

Politico政治網站6日報導，11月總統大選再現拜登總統對決前總統川普，拜登陣營財力有優勢，打算動用銀彈當定海神針，把經費拮据的川普砸個難以招架；國會山莊報(The Hill)報導，但川普的選戰陣營並未自潰，一連串民調顯示拜登支持度不如四年前，讓民主黨開始恐慌。

「超級星期二」初選結果註定拜登、川普再度對決，也凸顯這次總統選舉即將成為近代最昂貴的一次，據估選戰周期將花用27億元。挺拜登的兩大政治行動委員會分別要砸2億5000萬元及2億元大打廣告，轉移選民注意力，不再看拜登的高齡，而是去回想川普任內的亂七八糟。

拜登選戰團隊6日聲明指出，各路盟軍保證動用7億元以上，出力打敗川普。

總統普選選戰尚未正式開打，但民調平均值指出，拜登落後給川普；拜登的施政認可度在低檔起伏。但他有的是錢。

據聯邦選舉委員會取得的申報資料，拜登與民主黨全國委員會相形川普及共和黨全國委員會，現金方面有4100萬元的優勢；拜登初選只面臨名義上的對手，所以能聚攏現金，而川普得花錢在選戰以及打官司。

民主黨資深顧問卡特(Stephanie Cutter)表示，這一點便是現任總統的終極優勢，得以籌款，就地面戰、空戰做早期投資，確定與對手有別的創意訊息，而超前部署普選。

但是民調指出，拜登在幾個選戰關鍵州落後給川普，他的訊息戰並未吸引到搖擺選民，令人平添憂心。

很多民主黨人原本認為，川普的眾多官司淹也淹死他，但最高法院4日一致判決，以憲法第14修正案令川普失格並不成立。其他高規格刑案已延後審理，能否在選舉日前出現判決，令人懷疑。

紐約時報及錫耶納學院(Siena College)聯合民調周末指出，川普在全國已登記選民中，以48%支持率領先拜登的43%。

經濟方面雖然各類指標良好，但選民不領情，認為要買食品都捉襟見肘；而最高法院拒絕審理川普主張自己有豁免權，得不為試圖推翻2020年選舉結果而遭控告，也讓民主黨失望。民主黨聯邦參議員威爾契(Peter Welch)等人都表示，這叫人氣憤難平，華府的巡迴上訴法院斷然駁斥川普自稱的豁免權。

川普 拜登 民主黨

上一則

馬斯克認為拜登應敗選 川普急需金主近日連會他

下一則

證交會批准 強制企業揭露排放及氣候影響

延伸閱讀

川拜2戰成定局 川普對拜登下辯論戰帖：隨時、隨地奉陪

川拜2戰成定局 川普對拜登下辯論戰帖：隨時、隨地奉陪
川普急需金主近日連會馬斯克 馬稱「拜登應敗選」

川普急需金主近日連會馬斯克 馬稱「拜登應敗選」
川拜再對決 海理支持者轉投誰將十分關鍵

川拜再對決 海理支持者轉投誰將十分關鍵
面對高齡擔憂 白宮新策略：讓拜登做自己

面對高齡擔憂 白宮新策略：讓拜登做自己

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持