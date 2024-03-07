拜登今國情咨文 主打削減健保費用 還涉通膨、移民、墮胎

總統拜登7日晚間的國情咨文，預計在生育權利、「可負擔健保法」(ACA)及藥品價格方面，與共和黨人的政策作出對比。圖為他5日在白宮出席一場降低美國家庭開支負擔的政策討論會。(路透)

拜登 總統7日晚間將發表他本屆總任內最後一份國情咨文 ，可能直接影響他在11月大選的選情，因此在通貨膨脹、移民及醫療保健等關鍵議題上，最直接討好的政策就是削減健保費用。預計拜登將在生育權利、「可負擔健保法」(ACA)及藥品價格方面，與共和黨人的政策作對比。

拜登將向國會提出節省處方藥成本的想法，包括為自付的處方藥費用封頂、讓聯邦政府可以就普遍使用的處方藥展開價格談判。

這兩項倡議是將2022年的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)的醫保內容進一步擴大，將原先20種有關糖尿病、關節炎等藥物的價格談判，擴大到50多種用作治療癌症、心臟病和糖尿病的處方藥。

另外， 他還可能宣布將目前只適用於老年人，自付處方藥費用上限2000元的做法，到2025年時擴大到所有擁有私人保險的國民。

不過政府官員表示，即使國會通過這兩項議案，目前還不清楚何時可以實施。

分析指出，隨著大選臨近，這份國情咨文是拜登解決選民對經濟擔憂的策略一部分，拜登政府會利用降低醫療成本作為解決經濟問題的方式之一。

拜登與往常一樣，在發表國情咨文前的周末，於3日在大衛營與六名幕僚及一名歷史學者花了數小時，仔細推敲其中內容及作出最後定稿。

這些幕僚包括幕僚長齊安茲(Jeffrey D. Zients)、白宮 副辦公廳主任瑞德(Bruce Reed)， 最能理解拜登說話方式的助手唐尼隆(Mike Donilon)、鄧恩(Anita Dunn)、總統顧問芮契提(Steve Ricchetti)及撰稿人雷迪(Vinay Reddy)。歷史學者米昌姆(Jon Meacham)也參加討論。

除了齊安茲外，其他人與去年在大衛營參與討論2023年國情咨文的班底相同。

白宮官員拒絕透露他們討論了甚麼議題，也沒有透露是否提及拜登潛在競選對手、前總統川普，但肯定會涉及墮胎、移民、貿易、醫保等話題。