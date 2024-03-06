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接棒拜登？米雪兒辦公室聲明：絕對沒有參選計畫

記者顏伶如／綜合報導
前第一夫人米雪兒．歐巴馬辦公室發表聲明表示，沒有出馬競選總統的計畫。(美聯社)
前第一夫人米雪兒．歐巴馬辦公室發表聲明表示，沒有出馬競選總統的計畫。(美聯社)

正在尋求連任的拜登總統已經81歲，年邁問題引起某些支持者憂心，政壇耳語傳出民主黨今夏可能陣前換將，改推前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)角逐2024年總統大選。米雪兒‧歐巴馬辦公室發表聲明表示，絕對沒有任何參選計畫。

前總統歐巴馬(Barack Obama)先前已經表態全力支持拜登連任，但許多民主黨員則對於擁有高人氣的米雪兒‧歐巴馬是否將在2024年大選扮演任何角色感到相當好奇。

對於擔心11月選情的民主黨人士，紛紛表示希望米雪兒‧歐巴馬承擔更多輔選任務，還有傳言直指民主黨今夏可能改推米雪兒‧歐巴馬參加大選。國家廣播公司(NBC)分析，米雪兒‧歐巴馬頓時成為兩黨人馬的「夢幻人選」，只不過兩邊陣營所持理由不同。

報導指出，前總統川普的支持者一直認為米雪兒‧歐巴馬取代拜登的機率極高，炒作她可能參選的話題有助於削減拜登的政治實力，還能刺激共和黨基本盤全力固票。

米雪兒‧歐巴馬辦公室公關主任卡森(Crystal Carson)發表聲明指出：「過去幾年來，前任第一夫人已經多次表明絕對不會參選總統。」卡森說，米雪兒‧歐巴馬支持拜登與副總統賀錦麗角逐連任。

消息人士透露，米雪兒‧歐巴馬今秋將為拜登助選，如同2020年時一樣。不過，米雪兒‧歐巴馬四年前為拜登助選的參與程度，遠遠不及歐巴馬參選時的全力輔選。知情人士說，除了選舉行程與其他安排衝突，還反映她不願重返政治舞台的立場。

前第一夫人米雪兒．歐巴馬辦公室發表聲明表示，沒有出馬競選總統的計畫。(路透)
前第一夫人米雪兒．歐巴馬辦公室發表聲明表示，沒有出馬競選總統的計畫。(路透)

歐巴馬 拜登 民主黨

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