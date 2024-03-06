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民調：拜登非裔、西裔支持度減 川普流失無大學學歷者

編譯陳韻涵／綜合5日電
諸多項民調顯示，爭取連任的拜登總統在非裔西語裔及婦女等鐵倉票，支持都在降低，敲響警鐘。圖為拜登2月初在白宮舉行「黑人歷史月」紀念活動，邀請非裔領袖與會。(美聯社)
諸多項民調顯示，爭取連任的拜登總統在非裔西語裔及婦女等鐵倉票，支持都在降低，敲響警鐘。圖為拜登2月初在白宮舉行「黑人歷史月」紀念活動，邀請非裔領袖與會。(美聯社)

今年的總統大選幾已確定將由拜登總統和前總統川普再度對壘，哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，與2020年相比，拜登總統流失非裔、西語裔和女性的支持，但更多年輕選民支持他；前總統川普則流失無大學學歷的支持者，而更多基督教福音派、男性和長者的支持度增加。

若川普被起訴 川粉不在意

CBS與YouGov民調機構在「超級星期二」之前，於2月28日到3月1日訪查2159名成年居民，分析目前支持拜登與川普的選民組成，並比較與2020年由於艾迪生媒體研究機構(Edison Research)替CBS所做的出口民調，結果顯示拜登的支持組成人口今昔不同，而川普則大多鞏固其既有支持群眾。

不過，民調也指出，川普整體支持率領先拜登，但他面臨的訴訟挑戰不小；但大多數川普支持者表示，就算他被起訴也會支持他，而約30%受訪者則表示將依罪名而定。

在拜登的支持者方面，非裔與西語裔選民認為他們的財務狀況不會在拜登第二任期好轉；多數非裔選民表示仍會投給拜登，但人數不如2020年；支持拜登的西語裔選民比支持川普的人數多，但雙方差距比2020年小。

非白人投票意願低 拜登傷

而白人更傾向支持共和黨；相較於白人選民，非白人選民投票意向減弱，是拜登支持率落後的原因之一。

在女性選民方面，雖然人工流產(墮胎)議題持續發酵，但看重經濟的選民如今支持川普。女性選民過去數十年來力挺民主黨候選人，拜登2020年獲得的女性選民支持率，比2016年喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)競選總統時還高。

不過，拜登雖然在女性選民支持率方面領先川普，但今年的領先幅度不比2020年；而若是在拜登對上美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)的情況下，拜登的女性選民支持率則落後海理。

年輕選民大多支持拜登，但愈來愈多人關切拜登對以哈衝突的政策，拜登在30歲以下選民的支持率方面，與2020年相當，但為數不少的年輕選民不滿意拜登整體施政表現，且許多人希望拜登改變目前對以哈戰爭的策略，並呼籲拜登鼓勵以色列對加薩停火。

在投票意願方面，30歲以上的選民比18歲到29歲的年輕人更可能去投票。

基督教福音派 仍強力挺川

另在川普的支持者方面，基督教福音派選民是川普最強勁的支持群體，這群人向來支持共和黨候選人，川普目前獲得的白人基督教福音派選民的支持率與2020年相當。

對沒有大學學歷的白人選民而言，其中70%的白人選民懷念川普執政的經濟榮景；這類選民已支持共和黨多年，但更多人在2016年支持川普。

男性與年長選民在最近的大選中投票支持共和黨候選人，挺川普的人也比支持拜登的男性與年長選民多。

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