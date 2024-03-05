科州阻川普列名選票 4重點看大法官為何裁決可續選

最高法院趕在「超級星期二」之前，一致同意讓川普可以留在科羅拉多州的選票上，其他有意跟進科州的州，也都將比照，等於為川普排除一道障礙。（路透）

某些州以前總統川普 違反憲法第14修正案第3款為由，阻止川普列名初選選票，隨著最高法院對科羅拉多州案例「川普訴安德森案」(Trump v. Anderson)判決出爐，爭議就此畫下句點。憲法第14修正案第3款規定曾參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)則喪失出任聯邦官員資格，但大法官 認為，法條執行權不在各州。

科州禁止川普列名選票的決定被最高法院推翻，伊利諾州、緬因州阻止川普列名選票的類似行動同時隨之失效。九位大法官表決時一致認為科州無權禁止候選人列名選票，但有四位大法官指出，國會必須立法規範憲法第14修正案第3款如何約束聯邦公職候選人。華盛頓郵報分析，裁決四大重點包括：

參選資格裁量權不在各州

最高法院指出，各州無權裁定總統候選人喪失參選資格，否則將引發混亂。裁決書指出，如果各州有權裁定聯邦公職候選人的資格問遺，由於不同州可能有不同處理方式，將導致「東拼西湊」狀況。

未觸及川普是否參加叛亂

科州地區法院及科州最高法院都認定川普確實參與叛亂，並以2021年1月6日川普在群眾攻擊國會大廈之前發表的演說為證據，以及暴動開始之後川普完全沒有採取任何因應；伊利諾州法官及緬因州州務卿也都認定川普參與叛亂。然而，最高法院4日的裁決卻未觸及川普是否參加叛亂。

4大法官反叛亂條款立法

三位自由派大法官強烈反對國會針對叛亂條款立法的主張，保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)同樣持反對意見。四位大法官都認為，要求國會立法其實太超過。

巴瑞特在協同意見書中表示，並不認同只有國會才能對叛亂條款做出規範。對於自由派大法官的論述，她則說「現在不是利用尖銳言論讓歧見擴大的時候」。

展現9席立場一致重要性

三位自由派大法官及巴瑞特的意見都以協同意見書發表，而非不同意見書。接下來還有幾件川普訴訟要處理，最高法院展現立場一致，非常重要。