「超級星期二」前夕 最高法院異常動作 顯示科州除名川普案可望有判決

科羅拉多州依憲法第14修正案，認為川普叛亂，不具候選人資格，最高法院可望在「超級星期二」之前作出裁定。圖為示威者在最高法院舉標語要求「除名川普」。(美聯社)

聯邦最高法院異常地3日在官網貼文指出，4日早晨將釋出至少一份意見書，這一點意味大法官 們對前總統川普 是否違反憲法第14修正案，不得登上科羅拉多州選票，可能做出判決，時值主要政黨初選「超級星期二」前夕，判決可望透露最高法院的立場。

最高院 周日宣布令人揣測

國會山莊報(The Hill)報導，最高法院不曾提前宣布，將在特定日期公布哪些判決，理論上大法官可以對數十件待審案件的任何一件，發下判決書。但3日的進度更新有幾點異乎尋常，例如在周日宣布，讓人更加揣測，創歷史紀錄的川普不得登上選票案，即將出現判決。

最高法院的聲明，距4日釋出意見書不到24小時，也不尋常，相形之下，一般要發聲明，都會提早幾天宣布。

最高法院自從新冠疫情結束，大法官回到院內上班之後，一般都由庭上大聲宣讀多數意見的摘要，供院內現場聽眾聆聽。但貼上最高院官網的聲明指出，4日「不擬由庭上」宣讀意見書。

最高院判決可望掃除疑雲

美聯社指出，科羅拉多州高等法院做出破天荒的判決，指川普違反憲法第14修正案，已喪失再擔任總統的資格，無法列名於該州初選選票，科州法院判決後，川普上訴。科州5日將舉辦初選。

16個州及美屬薩摩亞5日辦理初選，決定數百張政黨代表票的歸屬；最高法院4日對此有所決議，可望掃除疑雲，得知投給川普的選票是否算數；川普在共和黨選舉中遙遙領先，快要取得共和黨提名；最高法院已在2月8日聆聽控辯雙方的言詞辯論，接下來同意審理本案。雙方都要求法院加速判決。

大法官顯然不願川普除名

報導指出，大法官顯然不願採取不凡行動，把川普由選票除名。

全國目前有數十件訴訟案，想排除川普，不讓他取得第二個總統任期，提訟因由都在他在2021年1月6日國會山莊暴亂案前後採取的行動；川普使盡全力，想推翻自己2020年總統選舉敗北。

大法官加速審理川普案件

大法官通常在每個會期的5、6月宣讀最重大的意見書，但川普案件卻加速審理。

科州法院率先援引內戰後制定的憲法第14修正案，用意在阻止「從事叛亂」的人再任公職。接下來伊利諾、緬因兩州也拒絕讓川普名列初選選票。話雖如此，三個州的判決，都要靠聯邦最高法院做最後裁定。

直到目前，最高法院都未曾審判過以憲法第14修正案第三節為訴訟因由的案件。

最高法院官網3日的更新貼文，只說要判決至少一樁案件，但遵守慣例，並未言明是哪一件。只是一些慣例也遭捨棄，不禁令人升高期盼，認為將對川普是否得以參選做出判決。