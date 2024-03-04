我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

「超級星期二」前夕 最高法院異常動作 顯示科州除名川普案可望有判決

編譯潘勛／綜合3日電
科羅拉多州依憲法第14修正案，認為川普叛亂，不具候選人資格，最高法院可望在「超級星期二」之前作出裁定。圖為示威者在最高法院舉標語要求「除名川普」。(美聯社)
科羅拉多州依憲法第14修正案，認為川普叛亂，不具候選人資格，最高法院可望在「超級星期二」之前作出裁定。圖為示威者在最高法院舉標語要求「除名川普」。(美聯社)

聯邦最高法院異常地3日在官網貼文指出，4日早晨將釋出至少一份意見書，這一點意味大法官們對前總統川普是否違反憲法第14修正案，不得登上科羅拉多州選票，可能做出判決，時值主要政黨初選「超級星期二」前夕，判決可望透露最高法院的立場。

高院周日宣布令人揣測

國會山莊報(The Hill)報導，最高法院不曾提前宣布，將在特定日期公布哪些判決，理論上大法官可以對數十件待審案件的任何一件，發下判決書。但3日的進度更新有幾點異乎尋常，例如在周日宣布，讓人更加揣測，創歷史紀錄的川普不得登上選票案，即將出現判決。

最高法院的聲明，距4日釋出意見書不到24小時，也不尋常，相形之下，一般要發聲明，都會提早幾天宣布。

最高法院自從新冠疫情結束，大法官回到院內上班之後，一般都由庭上大聲宣讀多數意見的摘要，供院內現場聽眾聆聽。但貼上最高院官網的聲明指出，4日「不擬由庭上」宣讀意見書。

最高院判決可望掃除疑雲

美聯社指出，科羅拉多州高等法院做出破天荒的判決，指川普違反憲法第14修正案，已喪失再擔任總統的資格，無法列名於該州初選選票，科州法院判決後，川普上訴。科州5日將舉辦初選。

16個州及美屬薩摩亞5日辦理初選，決定數百張政黨代表票的歸屬；最高法院4日對此有所決議，可望掃除疑雲，得知投給川普的選票是否算數；川普在共和黨選舉中遙遙領先，快要取得共和黨提名；最高法院已在2月8日聆聽控辯雙方的言詞辯論，接下來同意審理本案。雙方都要求法院加速判決。

大法官顯然不願川普除名

報導指出，大法官顯然不願採取不凡行動，把川普由選票除名。

全國目前有數十件訴訟案，想排除川普，不讓他取得第二個總統任期，提訟因由都在他在2021年1月6日國會山莊暴亂案前後採取的行動；川普使盡全力，想推翻自己2020年總統選舉敗北。

大法官加速審理川普案件

大法官通常在每個會期的5、6月宣讀最重大的意見書，但川普案件卻加速審理。

科州法院率先援引內戰後制定的憲法第14修正案，用意在阻止「從事叛亂」的人再任公職。接下來伊利諾、緬因兩州也拒絕讓川普名列初選選票。話雖如此，三個州的判決，都要靠聯邦最高法院做最後裁定。

直到目前，最高法院都未曾審判過以憲法第14修正案第三節為訴訟因由的案件。

最高法院官網3日的更新貼文，只說要判決至少一樁案件，但遵守慣例，並未言明是哪一件。只是一些慣例也遭捨棄，不禁令人升高期盼，認為將對川普是否得以參選做出判決。

川普 大法官 高院

上一則

每日郵報：中國黑幫在美經營數千非法大麻農場 已威脅墨西哥毒梟霸主地位

延伸閱讀

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局
超級星期二與國情咨文接連登場 揭大選序幕

超級星期二與國情咨文接連登場 揭大選序幕
跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬

跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬
川普初選連下數城 卻持續流失中間派共和黨人支持

川普初選連下數城 卻持續流失中間派共和黨人支持

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
川普在威斯康辛州為年輕的支持者簽名。(路透)

哈佛大學民調：最喜歡川普的年齡族群是Z世代

2024-02-29 11:49
肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)將於11月辭去參院共和黨領袖職務。(美聯社)

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

2024-02-28 12:40

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰