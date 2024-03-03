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阿拉斯加漁民撈獲「可疑氣球」殘骸 送FBI分析

編譯盧炯燊／綜合2日電
去年2月，中國一個氣球偏離航線經由阿拉斯加領空進入美國本土，最後美空軍在東岸外海上空擊落該氣球。(美聯社)
去年2月，中國一個氣球偏離航線經由阿拉斯加領空進入美國本土，最後美空軍在東岸外海上空擊落該氣球。(美聯社)

中國間諜氣球事件層出不窮，近日又有美國漁民聲稱，在阿拉斯加沿海撈獲疑似間諜氣球的殘骸，並已通報當局。

三名消息人士1日透露，聯邦調查局(FBI)已通知相關阿拉斯加的漁民，當漁船返港靠岸時，會派員接收該物體予以分析及調查。

CNN在1日報導，漁民在海上撈到這個物體後，拍下照片傳給執法單位。

三名人士強調，目前還不清楚這個物體到底是什麼，或根本不是氣球。但FBI初步判定，它在外觀上與某個外國政府的監視氣球相似，故有必要進一步調查。

聯調局在1日晚間發布聲明說，「知悉一艘商業漁船在阿拉斯加州外海發現殘骸，我們將與夥伴合作，協助回收殘骸的後勤工作。」

去年2月，中國一個氣球偏離航線經由阿拉斯加領空進入美國本土，即時引起密切關注，當時美方官員認定這是個間諜氣球，屬於中國軍方在全球廣泛監視計畫的一部分。美方官員更指中國的間諜氣球，至少在全球各地執行了20次任務。

但中方當時否認有關說法，強調它只是不受控制偏離路線的民用飛艇。

當總統拜登下令將之擊落分析後，五角大廈表示，中國氣球在飛越美國上空時並未收集情報，但情報機關則說，它利用美國一家互聯網服務商提供的服務，將與導航及定位相關的定期數據傳輸回中國。

這次事件引發美中關係進一步惡化，雙方交往陷於停頓。

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(若多，以下可刪)

事件發生後，美國擴大了雷達系統的監視範圍，能夠從高度及速度上，提高對物體的偵測；北方司令部司令范赫克(Glen D. VanHerck)上將當時聲稱，此舉在彌補「領域認知」差距。據悉在川普政府時期，正因這種差距，使得有三個疑似間諜氣球進入美國而未被發現。

就在上星期，西南上空出現一個氣球向東飄移，北美防空司令部(NORAD)於是出動戰機將之截獲，其後證實可能是一個業餘愛好者的氣球，並未構成任何威脅，但已讓人對氣球心存戒懼。

氣球 間諜 阿拉斯加州

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