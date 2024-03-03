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美中去年貿易雖衰退 戴琪認「正面發展」

編譯高詣軒／綜合報導
美國貿易代表戴琪受訪時對美中去年貿易額銳減，持正面看法。(美聯社)
美國貿易代表戴琪受訪時對美中去年貿易額銳減，持正面看法。(美聯社)

美國與中國去年貿易額銳減，美國貿易代表戴琪向英國廣播公司(BBC)說，這可能是正面發展，顯示雙方的多角化，未必負面。她還說，中國經濟發展正在全球製造許多競爭壓力。

美中分別為全球第一、第二大經濟體，去年向對方銷售商品的總額驟減一成七。在美中關係日益緊張下，華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)貿易專家芮恩希(William Reinsch)表示，去年美中貿易衰退，確實看似兩國正遠離對方的跡象之一。

中製汽車輸美進口稅率已達5%，美國政府並以這些使用中國技術的聯網智慧汽車恐有國安風險為由，宣布展開調查，在在暴露全球經濟分歧加深。

美國去年購買中國商品總額減幅逾兩成至4270億美元；中國去年購買美國商品總額則下降4%，至不到1840億美元。前年美中貿易還創新高，但多家大型美企已將生產移出中國，並受關稅影響。

世貿組織首位女性、也是首位非洲裔的秘書長、奈及利亞前財政部長伊衛拉，2月26日在...
世貿組織首位女性、也是首位非洲裔的秘書長、奈及利亞前財政部長伊衛拉，2月26日在阿布達比出席會議。(美聯社)

美中均正試圖在非洲和亞洲部分國家地區提升經濟影響力，希望確保取得自然資源管道，並建立具韌性的供應鏈，這使世人擔憂全球將分裂為兩大貿易集團。世貿組織(WTO)祕書長伊衛拉(Ngozi Okonjo-Iweala)示警說，長此以往，將對世界經濟造成實質傷害，應非常小心以對。

WTO研究發現，如此分歧恐使全球經濟的國內生產毛額(GDP)損失5%。伊衛拉指出，當前經濟成長已因利率提高和通膨而苦，此一損失很大。

但芮恩希也提到，美國對東南亞經濟體增加進口，其很大一部分似來自中企將生產轉移或單純透過第三地出口產品，以規避對中國祭出的關稅等限制。

另外，美國貿易代表署(USTR)1日公布總統拜登向國會提交的今年貿易政策議程與去年年度報告，華府列舉的貿易領域關鍵成就和優先事項首先是美台21世紀貿易倡議。USTR聲明，該倡議被列為第一項「歷史性貿易安排」，美台將繼續談判第二批協定，鎖定農業、勞工及環保議題。

該聲明所列的歷史性貿易安排還有美國–肯亞戰略貿易與投資夥伴關係與美洲經濟繁榮夥伴關係。

華府 關稅 WTO

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