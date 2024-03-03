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遭監控跟蹤、恐嚇驅逐 美駐中記者憶煎熬採訪

台灣新聞組／台北報導
CNN北京分社首任社長齊邁可的著作「中國任務：美國駐華記者口述史」中文版最近在台灣出版。圖為他提供的1984年在西安採訪時照片。(中央社)
CNN北京分社首任社長齊邁可的著作「中國任務：美國駐華記者口述史」中文版最近在台灣出版。圖為他提供的1984年在西安採訪時照片。(中央社)

被帶到擺放施行酷刑刑具老虎凳的房間盤問，被政府逼迫不能報導領導人家屬財富的秘密，把底片放在外國大學生內褲裡送走，六四坦克人照片才能被世人看到。逾百名美駐中記者在新書，憶述如何在封閉的國度挖掘真相。

「中國任務：美國駐華記者口述史」一書中文版最近在台灣出版，作者是1987至1995年擔任美國有線電視新聞網(CNN)北京分社首任社長的齊邁可(Mike Chinoy)。書中收錄從1945年至今逾百名橫跨幾代的美國駐中國記者，自述如何在政權總是遮掩真相的中國報導新聞。

記者們形容，監控跟蹤已成為在中國生活的一部分。要順利採訪，需與官方玩貓捉老鼠遊戲，特別是在監控力度驚人的新疆。

CNN北京分社首任社長齊邁可的著作「中國任務：美國駐華記者口述史」中文版最近在台...
CNN北京分社首任社長齊邁可的著作「中國任務：美國駐華記者口述史」中文版最近在台灣出版，書中收錄了逾百名美國駐中國記者，自述如何在封閉的中國採訪報導。(中央社)

中央社報導，從本書的記述中看到，駐中國記者在報導的過程中，他們有時要承受無比的焦慮及壓力，甚至人身安全的威脅。

書中講述，紐約時報記者張大衛報導中國前總理溫家寶家人財富的秘密，因擔心自己及家人的安全又要保護珍貴的資料，一度離開中國到外地撰寫文章，之後被中國政府催迫返回北京面談，被警告不要發表報導。

報導刊登前，是他「人生中非常煎熬的時期」、「被焦慮的情緒所吞噬」。報導刊出後，北京封鎖了紐時網站。

書中又提到，2019年洛杉磯時報女記者蘇奕安(Alice Su)，在內蒙古報導中國政府強推普通話政策時遭警方拘留，她想拿手機向外求援，被人用手掐住她的脖子。

她被帶到警察局內一個擺放著老虎凳的房間，凳子上有金屬部件固定人的手臂和腿。對方說：「我會給你你要的人權，你不必坐那張凳子。」還說要對她搜身及沒收她的手表和內衣。最後她的婚戒和手表被沒收，由中國外交部人員送上前往北京的火車。

在最動蕩的時代，也最考驗記者的智慧。書中紀錄了震撼全球的六四坦克人相片的由來。美聯社記者韋德納(Jeff Widener)在北京飯店房間的陽台，拍攝天安門廣場的情況。

突然他看見一整排坦克開進來，一名提著購物袋的男子走到坦克前，開始揮舞袋子。一輪掃射後，一些人抓起那男子跑走。

韋德納當時不知道自己有沒有拍到照片，他走到飯店大廳，看到很多外國學生，請其中一人把底片藏在內褲裡送回美聯社辦公室。這張相片被世人看到了。

書中形容，習近平領導下的中國正「向內發展」，自1976年毛澤東去世以來，當前中國比任何時候都更加孤立及停滯。中國在2020年驅逐了近20位美國主流媒體的駐中記者，並對在中國所剩無幾的外國記者施加更多嚴厲措施。

齊邁可接受中央社訪問時表示，中國關上了大門，要在中國以外報導中國，台灣成為外國記者的新據點。

他說，以前香港是亞洲的新聞中心，以及觀察中國的重要據點，但2019年香港爆發持續數月的民主抗議活動，2020年實施國安法，突然間香港像中國大陸，「沒有人願意跟記者說話」，而北京也不讓被驅逐的記者轉移到香港。

齊邁可說，中國增加對外國記者的限制只會適得其反，尤其是外國記者難以在中國境內親身遊歷，接觸不同階層的民眾，難以報導人情趣味、人性化的故事。

他說，久而久之有關中國的新聞聚焦在美中競爭、地緣地治、戰狼外交等，「令中國變成缺乏深度的壞蛋角色」。

他說：「如果中國開放，當然不會立即所有新聞都變得正面，因為每個社會都有好與壞，但時間久了，會有正面與負面的新聞，會有一個平衡，也令人了解到中國社會的豐富、複雜和人性。」

香港 六四 天安門

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