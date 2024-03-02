保護人工受孕 阿州參眾議會通過法案

阿拉巴馬州政治環境保守，但民眾爭取生殖自由不遺餘力，他們舉著標語走向州議會，爭取合法墮胎權。(路透)

阿拉巴馬州 最高法院(Alabama Supreme Court)2月中旬裁定冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨法律究責之後，當地診所紛紛停止人工受孕療法(in vitro fertilization，IVF)，許多家庭生兒育女願望破碎。阿州眾議會、參議會2月29日先後通過旨在保障試管嬰兒手術的法案，下周可望在共和黨 籍阿州州長艾維(Kay Ivey)簽署後生效。

阿州眾議會第237號法案(HB 237)以94票對6票表決通過，3票棄權；做為配套法案的參議會第159號法案(SB 159)則以34票對0票順利過關。

保障試管嬰兒的草案是由阿州州眾議員 柯林斯(Terri Collins)、州參議員梅爾森(Tim Melson)提出，旨在為提供人工受孕療法提供商品及服務者，提供民事、刑事豁免權。

有線電視新聞網(CNN)報導，柯林斯與梅爾森提案動機，是希望人工受孕診所能盡快恢復營業。柯林斯與梅爾森提出保護人工受孕的草案，距離阿州最高法院宣布裁決不到兩周。

根據阿州最高法院裁定，「尚未出世的孩子」(unborn children)也是「兒童」，阿州州法「未成年人士過失致死法」(Wrongful Death of a Minor Act)對嬰兒的保護，同樣適用於冷凍胚胎。

柯林斯說，法案有助於排除眼前問題，但仍要尋找長期的解決之道。

提案辯論時，梅爾森在議場發言說：「這只是臨時補救措施。」他說，因為阿州最高法院判決而感到困惑的婦女，法案通過後終於可以回到診所。

法案表決之前，艾維已在27日表態支持；她表示，州議會正在努力尋找解決辦法，期待法案通過後很快就會送交州長辦公室等待簽署。

阿州最高法院裁決出爐後，阿州當地婦女、醫療機構及生育權倡議人士憂心忡忡，其他州也擔心影響效應擴散之下，不孕症診所將面臨天價罰款，渴望生孩子的民眾遭遇更多阻礙。