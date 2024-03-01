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拜登、川普走訪的美墨邊境城市 移民政策截然不同

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統29日視察美墨邊境，並與邊防官員講話，拜登與川普同一天在德州短兵相接。（歐新社）
拜登總統29日視察美墨邊境，並與邊防官員講話，拜登與川普同一天在德州短兵相接。（歐新社）

2024年大選可能二度交手的拜登總統與前總統川普，29日走訪了美墨邊境的行程，兩邊陣營選擇參訪城市雖然都靠近葛蘭德河(Rio Grande)，卻反映截然不同的移民政策：川普訪問的伊戈帕斯(Eagle Pass)在共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)監督之下，有著鐵絲刺網與荷槍軍隊進駐；拜登抵達的布朗斯維爾(Brownsville)則是民主黨重鎮，加強邊境安全時強調兼顧人道考量。

華盛頓郵報報導29日報導，美墨邊境非法入境潮如何處理，兩黨基本看法迥異，移民危機已成為今年大選最關鍵議題之一。

出生地就在伊戈帕斯的前民主黨德州州眾議員納瓦雷茲(Poncho Nevárez)說，不論好壞，伊戈帕斯都將成為下屆總統由誰勝出的支點。他指出：「就在這裡，我們將看到拜登能否繼續當總統，川普能不能再當總統。」

「格蘭德河谷天主教慈善組織」(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)負責人、修女諾瑪‧皮曼特爾(Norma Pimentel)與其他慈善機構，在布朗斯維爾為無證移民提供衣食與安置協助。布朗斯維爾市政府透過聯邦補助經費，盡快將無證移民送到美國國內其他地點與親屬團圓。

布朗斯維爾市長柯溫(John Cowen)形容這套移民問題處理措施為「布朗斯維爾模式」(Brownsville model)。他說，去年布朗斯維爾30天期間曾有4萬5000人偷渡入境，但由於當地社區配合邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)高效率因應，絕大多數布朗斯維爾居民並未感受到無證客爆增的狀況。

柯溫說，擁有約19萬人口的布朗斯維爾是全美最安全城市之一。他指出：「我們從來沒出現混亂時刻，秩序不曾失控。」

人口僅約3萬的伊戈帕斯原本是人煙稀少的邊境城市，當地邊境巡邏隊雖然資源有限，但2021年之前不曾遇過捉襟見肘的窘境。近幾年隨著非法入境人數大量增加，社區資源不堪負荷。

伊戈帕斯地方官員說，當地居民對無證客危機的焦慮感，艾伯特拿出的果斷因應是拜登政府所缺乏的，某些居民則對於川普執政時期充滿懷念。

川普的邊境築牆政策飽受民主黨批評，但現在已有過半民眾表示支持。照片是他29日在德...
川普的邊境築牆政策飽受民主黨批評，但現在已有過半民眾表示支持。照片是他29日在德州伊戈帕斯發表談話。（美聯社）
川普的邊境築牆政策飽受民主黨批評，但現在已有過半民眾表示支持。照片是他29日在德...
川普的邊境築牆政策飽受民主黨批評，但現在已有過半民眾表示支持。照片是他29日在德州伊戈帕斯發表談話。（美聯社）

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