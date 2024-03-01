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生效前5天 德州聯邦法官擋下「警察可逮無證客」新法

編譯陳韻涵／綜合29日電
德州國民兵在邊境上扣留無證客，前面是帶刃的鐵絲網。（路透）
德州國民兵在邊境上扣留無證客，前面是帶刃的鐵絲網。（路透）

德州西區聯邦區域法院法官埃茲拉(David Ezra)2月29日擋下德州即將於3月5日實施的新法，該法賦予警察逮捕疑似違法入境美國無證移民的權力，堪稱拜登政府與共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)移民執法單位角力的勝利。

美聯社報導，前總統雷根任命的埃茲拉透過初步命令暫停新法實施的時機，恰逢拜登總統與前總統川普同日造訪邊境正視移民議題，而德州檢察長辦公室隨即提出上訴。

這項裁決譴責德州針對移民的多方執法努力，駁斥共和黨人關於破紀錄無證移民入境的「入侵」(invasion)說。

埃茲拉另表示，該法違反憲法的至高無上條款，與聯邦移民法相牴觸，且可能妨礙美國的外交關係和條約義務。

這是近半年以來，埃茲拉第二度擋下艾伯特收緊邊境管制的能力，他另裁定德州不得在美墨邊界格蘭德河(Rio Grande)設置浮標圍欄。

埃茲拉寫道，允許德州基於入侵說而「永久踰越聯邦指令，形同聯邦法及其權力無效，這不僅違憲，且自內戰以來明確被聯邦法院拒絕」。

反對者表示，德州此舉是亞利桑納州2010年法律以來，對付無證移民方面最激烈的手段；反對者謔稱亞利桑納州法為「出示你的證件」(show me your papers)法案。

最高法院部分推翻亞利桑納州法案，但部分德州共和黨人希望重審該案件。 

埃茲拉在判決中寫道，德州法律被亞利桑納州案件的判決所取代，稱此二案例有雷同之處，並駁斥德州官員指大量無證移民非法入境的「入侵說」，形容這是對憲法入侵條款的新解釋，而允許該法律續存代表允許德州參戰。

埃茲拉寫道，雖然有人可能同情德州官員對聯邦政府處理移民政策的觀點，但這並非違憲的藉口。

艾伯特在聲明終將大量無證移民湧入歸咎於拜登的移民政策失敗，稱「我們不會在保衛德州、保衛國家的戰役中退讓」。

艾伯特表示，「德州有權捍衛自己，因為拜登總統持續無法履行保護德州不受南部邊境入侵的職責」，矢言上訴到最高法院。

德州 移民 拜登

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