CDC初估：本季流感疫苗 有效率達42%

聯邦疾病防治中心 (CDC )初步估計，目前為止本季流感疫苗 的效力已達42%，保護效果與2016年至今一致。

CDC在29日公布的「發病率與死亡率周報」中提到最新的疫苗效果(Vaccine effectiveness)情形，流感預防與控制小組主管艾林頓(Sascha Ellington)說，「我們目前正處於疫苗與流行病毒相符的範圍內。疫苗效果良好，與過去幾年的情況一致。」

衛生當局每年會針對用於流感疫苗的精確菌株進行微調。近年來，疫苗主要針對四種不同流感亞型，包括A型流感與B型流感各兩種。估計顯示，本季疫苗保護兒童免因流感住院的效力在52%至61%之間，成人則位於41%至44%之間。

即便如此，艾林頓仍提醒民眾注意接種疫苗率下降一事，「為了從整體人口預防流感住院與死亡，我們需要良好的疫苗效力也需要民眾接種疫苗。」CDC指出，流感活動的高峰可能持續到5月，在冬季假期高峰期減緩後，最近幾周國內部分地區流感活動又再度增加。

本季流感對於B型感染的效果特別顯著，從門診數據來看，疫苗在降低感染B型流感就醫的風險，成人為78％，在兒童中至少64％。至於占多數病例的A型流感疫苗有效性，整體看來與前幾年相似，兒童為46％至59％，成人為27％至46％。

總體而言，目前為止本季多數檢驗結果都是A型的亞型(H1N1)pdm09，與去年主導的(H3N2)病毒不同。艾林頓表示，在H1N1主導的流行季節，疫苗的有效性趨於升高，但她提醒其他因素，例如病毒的變化和本季疫苗選擇的病毒株都會讓情況變複雜。

聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)近期將針對下一季流感疫苗使用的配方進行投票。FDA和世界衛生組織的專家小組稍早曾呼籲流感疫苗廠商，應剔除B型山形亞型流感疫苗中的一項過時成分，因為該亞型在COVID-19疫情期間已消失。