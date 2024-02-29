試管手術業者 阿拉巴馬州提案保護 聯邦參院保護試管嬰兒法案被擋

圖為示威者28日前往阿拉巴馬州議會前集會，呼籲州議員保護那些提供試管嬰兒手術的業者不受民、刑事官司所追究。(美聯社)

在阿拉巴馬州 參議員27日提出兩項法案，都想為提供試管嬰兒手術業者提供保護，不受民、刑事官司所追究，為保護試管嬰兒手術業者邁出第一步的次日，聯邦參院共和黨議員28日擋下民主黨 議員提出的全國性保護試管嬰兒法案。

伊利諾州民主黨籍聯邦參議員譚美‧達克沃斯(左)原本希望為她2022年首次提出的旨在全國範圍保護試管嬰兒手術的法案強迫投票，但遭密西西比州共和黨參議員辛蒂·海德·史密斯擋下。(美聯社)

伊利諾州民主黨籍聯邦參議員譚美 ‧達克沃斯(Tammy Duckworth)原本希望為她2022年首次提出的法案，強迫投票，但遭密西西比州共和黨參議員辛蒂·海德·史密斯(Cindy Hyde-Smith)反對；譚美的法案旨在全國保護試管嬰兒手術。

譚美表示，法案不只關係到阿拉巴馬州，也照顧到全國各家庭取得生育健康照護。

譚美懷胎生子都是透過試管嬰兒手術，她表示，當初為了做手術，造出三個無法存活的胚胎；若按照阿拉巴馬州有關「人的資格」判決，那她與醫生都可能面臨刑事起訴。

而在阿拉巴馬州，其中一項法案的提案人、共和黨籍州參議員梅爾森(Tim Melson)表示，人就是人，難免有閃失，若是有人不小心讓裝有胚胎的試管掉到地上，不應被視為過失殺人之類的事。

國家公共廣播電台(NPR)報導，兩項法案目前正送往州參議會的衛生委員會處理，意味無法對阿拉巴馬州試管嬰兒手術的現況立即發生影響。自從阿州高等法院判定冷凍胚胎為「小孩」以來，州內試管嬰兒手術業界陷入停滯狀態。

該判決判定，依州憲給予一切胚胎生而為人的權利，廣開大門，可以針對試管嬰兒業者及相關服務如運送胚胎業者，控以過失致死等其他罪名。

擔任州參議會衛生委員會主席的梅爾森先前表示，他的法案將在植入子宮胚胎的「生命」，與胚胎在子宮外「可存活生命」之間做出區別。

梅爾森現表示，他已經由提案中除去一切談可存活的文字，以便法案能過關；他也表示這件事引發重大風波，讓他感到驚訝。

在阿拉巴馬州的眾議會，民主黨已火速提出自己的法案，以便把「任何已受精人類卵子或人類胚胎」豁免於州法及州憲的保護之外；但共和黨在阿州議會擁有絕對多數，意味阿州民主黨這項法案，可能面臨巨大的政治逆風。