82歲麥康諾辭參院共和黨領袖 近20年任期創紀錄

高齡82歲的參院少數黨領袖麥康諾宣布11月卸任，但仍會做完參議員任期，他表示是時候世代交替了。（美聯社）

麥11月將卸任 拜登表遺憾

擔任共和黨 國會參院領袖近20年的肯塔基州國會參議員麥康諾 (Mitch McConnell)28日在院會上宣布，將於11月卸任參院少數黨領袖一職；現年82歲的麥康諾自2006年起擔任共和黨領袖迄今，任期之長寫下美國政治史紀錄；他的離任也代表美國一個政治時代的結束；拜登總統聽聞麥康諾將卸任，也表示遺憾。

趙安吉之死 讓他檢視人生

麥康諾的妻子是曾在布希政府擔任勞工部長、川普 政府出掌運輸部的趙小蘭；麥康諾在參院演說時提到其妻妹趙安吉逝世的不幸事件；他說，這個不幸也讓他重新檢視人生。

麥康諾自2006年起擔任參院共和黨領袖迄今，任期之長寫下美國政治史紀錄。(美聯社)

麥康諾1984年出任肯塔基州聯邦參議員，到本屆任期於2027年初結束後，參議員生涯也長達43年；他回顧1985年踏進參院院會時的心情，當時想的是被人記住名字，當雷根總統稱呼他奧唐諾(Mitch O'Donnell)時，他覺得「已經很接近了，夠了」。

麥康諾自嘲說，若40年前有人說他會成為美國史上至今任期最長的共和黨領袖，他會認為對方瘋了；而如今，他很榮幸能在參院成為史上最長的肯塔基州代表。

麥康諾說，他的人生應該邁入下一階段，且是時候世代交替；他宣布11月會選出新的共和黨領袖，而他自己則會做完參議員任期。

幕僚：卸任與身體狀況無關

麥康諾去年初在華府曾摔倒，之後兩度在公開談話時眼神直視前方、緊閉雙唇且接不上話；麥康諾辦公室事後解釋，是因為他短暫頭暈(lightheaded)；他的幕僚說麥康諾卸任與身體狀況無關。

麥康諾在黨內的影響力自不待言，與德拉瓦州參議員出身的現任總統拜登也長期共事；拜登談及此事說，他與麥康諾關係很好，哪怕針鋒相對也從未扭曲任何事；他對麥康諾要卸任感到遺憾。

共和黨內意識形態重大轉變

美聯社分析，麥康諾的決定代表著共和黨內意識形態的重大轉變，從雷根時期信仰傳統保守主義與強大國際聯盟的主張，走向前總統川普激烈且孤立的民粹至上。

麥康諾在國會演說時稱頌雷根，並強調自己以捍衛美國獨特主義(American exceptionalism)為職志，指美國價值觀獨特，可作為放諸四海皆準的信仰。麥康諾表示，他容或有缺點，但不曾有過政治誤判。

緩和與川普關係？待觀察

華盛頓郵報報導，麥康諾的宣告代表著美國政治一個時代的終結，他在參院透過重塑聯邦司法系統，與民主黨對抗，又在川普執政時代末期偶爾發出異見。

麥康諾在2021年1月6日國會山莊暴亂事件時，公開譴責川普煽動支持者衝撞國會，並在騷亂平息後，率領共和黨議員重返院會，完成確認選舉人團投票結果的程序；不過，他卻在民主黨發動彈劾川普時投下反對票。

紐約時報報導，麥康諾和川普在2020年底後再沒說過一句話，但兩人的顧問正在穿針引線，和緩兩人的關係，試圖讓麥康諾今年大選能再支持川普一次。

麥康諾遺缺 有3熱門人選

福斯新聞報導，麥康諾卸任後的遺缺熱門人選包括參院共和黨第二號人物的黨鞭熊恩(John Thune，南達科他州)、前黨鞭孔寧(John Cornyn，德州)，以及第三號人物貝拉索(John Barrasso，懷俄明州)；熊恩2022年挺過川普的攻擊順利連任，貝拉索則是三人之中與川普關係較好的參議員。