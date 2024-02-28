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搖擺州之戰 密州黨內初選 拜登、川普皆勝出

記者顏伶如／綜合報導
搖擺州密西根州27日舉行初選，拜登和川普皆勝出，但選民的投票情形仍是觀察指標。（美聯社）
搖擺州密西根州27日舉行初選，拜登和川普皆勝出，但選民的投票情形仍是觀察指標。（美聯社）

2024年大選關鍵搖擺州密西根州初選27日登場，拜登總統、前總統川普一如外界預期各自輕鬆勝出，進一步鞏固了兩人今年11月在總統大選再度對壘的態勢；拜登擊敗了明尼蘇達州國會眾議員菲利普斯(Dean Phillips)，川普則以逾倍的得票率勝過前南卡羅來納州州長妮姬‧海理(Nikki Haley)。

拜登中東政策遭質疑 15%未表態

美東時間晚間9時半開票結果顯示，川普得票率66.3%，大幅領先前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)的29.3%；拜登在沒有黨內挑戰者的情況下得票率高達79.3%，但圈選「未表態」(uncommitted)的票數也有近15%。對於身為現任總統的拜登來說，初選季節展開以來一直稱霸全場，密州選民的抗議票是迄今最大考驗。

川普目前已橫掃五個共和黨初選州，川普競選團隊希望鎖定3月中旬獲得共和黨提名所需的1215張黨代表票。

拜登在密州受到支持巴勒斯坦的選民抵制，要求投下未表態選票，以示對拜登支持以色列的...
拜登在密州受到支持巴勒斯坦的選民抵制，要求投下未表態選票，以示對拜登支持以色列的抗議。（路透）

以色列與哈瑪斯(Hamas)交戰以來，拜登明顯偏袒以色列的中東政策引起阿拉伯裔選民、穆斯林選民不滿。某些密州政治領袖在初選之前呼籲民眾在選票圈選「未表態」，表達對拜登的抗議。由於密州有著全國人口占比最高的阿拉伯裔居民，「未表態」得票率如何備受矚目。

美聯社日前分析，「未表態」得票率若突破10%，將是拜登大選選情看壞的一記警訊，有線電視新聞網(CNN)報導，拜登競選團隊對於外界如何透過放大鏡解讀「未表態」票數心知肚明，但對媒體強調選民投下「未表態」並不等於反對拜登，選擇「未表態」的某些民眾還是希望拜登在大選時擊敗川普。

對於川普競選團隊來說，密州初選則是11月大選可能又是拜川對決的觀察指標。2016年，川普拿下密西根州，但2020年卻在密州輸給拜登。

搖擺州密西根州黨內初選，拜登和川普輕鬆過關。（美聯社）
搖擺州密西根州黨內初選，拜登和川普輕鬆過關。（美聯社）

最近公布的福斯民調(Fox Poll)指出，密州登記選民當中，川普、拜登在2024年大選的支持度各為47%、45%，差距已在統計誤差範圍之內。

27日晚間最新計票結果顯示，拜登獲得的「未表態」約2萬2000票，超過了川普2016年大選時贏過民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的1萬1000票差距。2020年大選，拜登在密州領先川普約15萬票。

紐約時報報導，過去三屆總統初選裡，密州民主黨初選的「未表態」得票都在2萬票左右，今年可能刷新紀錄。

川普再勝 海理：將撐到3/5超級星期二

共和黨初選展開以來，川普一馬當先，海理卻堅持繼續奮鬥，不願退選。她表示，將撐到多州初選同時舉行的3月5日「超級星期二」(Super Tuesday)。

紐時報導指出，川普競選團隊及川普盟友希望盡快甩開海理，直接為大選預做準備。川普陣營表示，海理不願退選是在逼迫川普必須為初選繼續花錢，消耗川普原本可以保留用來與拜登交手時發揮更好運用的選舉經費。

川普 拜登 南卡羅來納州

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