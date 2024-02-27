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烏戰2周年 匈牙利國會批准瑞典入北約 成第32個成員國

記者張文馨／華盛頓報導
匈牙利國會26日以188票贊成、6票反對的表決結果，批准通過瑞典申請加入北約。圖前右為匈牙利總理奧班。(美聯社)
匈牙利國會26日以188票贊成、6票反對的表決結果，批准通過瑞典申請加入北約。圖前右為匈牙利總理奧班。(美聯社)

匈牙利國會26日批准瑞典加入北約(NATO)，匈牙利是最後一位同意瑞典加入的會員國，待其對北約提交批准文件，瑞典就可以成為北約第32個會員國。

瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersso)在獲知匈牙利國會批准後，在立即舉行的記者會上表示，瑞典結束200多年來的中立與軍事不結盟狀態，加入北約是為了捍衛瑞典的自由、民主和價值觀。

克里斯特森並在X平台上表示，「今天是歷史性一天…瑞典準備好承擔自身對於歐洲－大西洋安全的責任。」

美聯社報導，匈牙利國會以188票贊成、6票反對的表決結果，批准通過瑞典申請加入北約。芬蘭和瑞典同為2022年俄國入侵烏克蘭後申請加入北約，芬蘭去年如願，如今兩周年 之際，瑞典也成為北約第32個成員國。 

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)也在X平台發文指出：「對我們的聯盟而言，這是 歷史性一天。瑞典，我們期盼很快歡迎你們加入北約。」

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在X平台談到匈牙利國會的批准，「這項決定壯大了我們的聯盟，進而強化了歐洲和全球的安全」。 

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也在社群平台X表示，瑞典加入會讓北約更加強大和安全。

俄烏戰爭2022年2月底爆發後，芬蘭、瑞典及烏克蘭均表達意願盼加入北約這個軍事聯盟，芬蘭去年4月已成功加入；這被視為北約擴張，恰恰是俄羅斯總統普亭對烏克蘭發動特別軍事行動的理由之一。

北約是冷戰時期成立的軍事聯盟，會員享有集體防禦的權利與義務，「攻擊一個視同攻擊全體」，俄烏戰爭爆發以來，西方國家再三示警，若俄軍進入北約地界，勢必觸發這項條款，包含美國在內的所有會員國都將出面應對。

瑞典的加入，不僅使得北約盟軍可在瑞典領土上執行軍事行動，在瑞典受到攻擊時，也會受到來自北約所有會員國的保護。

克里斯特森表示，俄國肯定不希望瑞典加入北約；瑞典不會知道俄國會如何應對，但會做好各種準備。美國政府歡迎匈牙利的決定，也歡迎瑞典加入。

瑞典 北約 烏克蘭

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